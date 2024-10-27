Опубликованы кадры задержания одного из бежавших заключенных в Липецкой области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В поимке других преступников помогали местные жители.

Эксклюзивные кадры задержания одного из шести сбежавших из липецкой колонии заключенных оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Мужчина был окружен сотрудниками полиции и обездвижен.

Также стали известно, что в задержании двух других бежавших заключенных помогали жители Липецкой области. Об этом один из них рассказал 5-tv.ru.

Кепка заключенного. 5-tv.ru

«Получается, они в два часа ночи попали в Петровский муниципальный округ и уже ближе к 10:00–11:00 они с сумками и в спортивной форме по данному тротуару... И их пресекли, помогали жители. Следом присоединилась полиция», — сообщил очевидец.

Беглецы обнаружили себя на главной улице села Петровского. Какое-то время на месте, где их задержали лежала тюремная кепка одного из заключенных. Еще одного преступника взяли во дворе соседнего дома.

Сотрудники полиции в ходе поимки бежавших применяли беспилотники с тепловизорами, а также специально обученных служебных собак.

О побеге шести заключенных стало известно утром 26 октября. На поиски беглецов были брошены все правоохранительные силы региона. В отношении сотрудников колонии, которые допустили побег подопечных, возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тамбовской области задержан пятый сбежавший из колонии заключенный.