Собянин: Новый пешеходный мост появится в Мневниковской пойме

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В ночное время его красоту подчеркнет архитектурная подсветка.

В Мневниковской пойме построят пешеходный мост, благодаря которому у жителей появится дополнительный маршрут. Он свяжет районы Хорошево-Мневники и Крылатское. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Впишем постройку в существующую и будущую улично-дорожную сеть поймы. С обеих сторон моста установим пандусные сходы, а с южного берега — лестницу», — написал мэр Москвы.

Мост с эффектными округлыми арками будет около 400 метров в длину. Чтобы подчеркнуть красоту сооружения в ночное время, специалисты предусмотрели архитектурную подсветку.