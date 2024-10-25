В Коркино задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/ СУ СК России по Челябинской области/su_skr74; 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В городе Коркино Челябинской области задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по двум людям. Об этом сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по региону.

В отношении 58-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. По данным следствия, злоумышленник произвел выстрелы из огнестрельного оружия в мужчин 37 и 29 лет, после чего скрылся. Пострадавшие выжили, они были госпитализированы в больницу, где им оказывают помощь.

«Лицо, совершившее преступление, установлено и задержано, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

В СК отметили, что в доме у подозреваемого прошли обыски, в ходе которых было изъято оружие. Был назначен комплекс судебных экспертиз.

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Накануне жители Коркино устроили беспорядки из-за убийства женщины-таксиста. Ее тело обнаружили в автомобиле со следами ножевых ранений. Подозреваемый в убийстве местной жительницы был задержан, возбуждено уголовное дело. Однако местные жители говорили о том, что якобы видели двух фигурантов дела, но полиция их не задержала. Это и стало причиной недовольства людей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ульяновске пенсионер застрелил соседей из-за громкой музыки.