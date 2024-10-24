Жители Челябинской области вышли на улицу из-за убийства таксистки

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Подозреваемый задержан.

Жители города Коркино, Челябинской области вышли на улицы из-за убийства женщины. Об этом проинформировало правительство региона в своем Telegram-канале.

«Для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии», — гласит сообщение.

Накануне волнений погибла 40-летняя женщина-таксист. Вечером на улице Ватутина в автомобиле было обнаружено ее тело с ножевыми ранениями. Местные жители говорят о том, что видели двух фигурантов дела, но полиция их не задержала. Это и стало причиной выхода на улицы большого количества человек, которые устроили беспорядки. В Telegram-каналах сообщается, что на месте столпотворения людей слышали выстрелы. Задержана большая группа протестующих.

Глава Челябинской области поручил оказать родным погибшей всю необходимую помощь и поддержку. Сотрудники следственного комитета заявили, что виновник задержан, и он один. Вскоре ему будет предъявлено обвинение.

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