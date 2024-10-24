«Положительное заключение»: проект бюджета учитывает поставленные Путиным цели и задачи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Документ полностью соответствует бюджетному правилу.

Проект федерального бюджета России на 2025–2027 годы учитывает поставленные главой государства Владимиром Путиным национальные цели и задачи. Об этом заявил председатель Счетной палаты Борис Ковальчук на рассмотрении документа в Госдуме в первом чтении.

«Счетная палата выдала положительное заключение на проект федерального бюджета. Мы отмечаем сбалансированность данного документа, в нем полностью учтены все национальные цели и задачи, которые были поставлены президентом РФ», — сказал он.

Ковальчук назвал стабильным структурный баланс бюджета. Он указал, что документ полностью соответствует бюджетному правилу, который установлен на трехлетний период.

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В начале октября в Совфеде обсудили проект бюджета на 2025–2027 годы. Уже известно, что на исполнение нацпроектов, а они охватывают самые чувствительные направления для России, планируется потратить больше 40 триллионов. Это в два раза больше, чем раньше. Около шести триллионов направят на технологическое лидерство, чтобы не зависеть от импорта.

Кроме того, в новом бюджете заложены расходы на стимулирование собственного производства. Как подчеркивал Ковальчук, отличительными чертами нового бюджета России на ближайшие три года станут финансирование новых нацпроектов, изменение налоговой нагрузки и формирование общего объема расходов строго в рамках бюджетного правила.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минфин использовал искусственный интеллект при подготовке бюджета. Большинство этапов этого процесса может быть со временем автоматизировано.