Будущее страны: как новые нацпроекты помогут улучшить жизнь россиян

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Среди них есть и новые, и старые, хорошо показавшие себя госпрограммы.

Материнский капитал в России на первого ребенка в следующем году будет увеличен почти до 700 тысяч рублей, на второго до 900 тысяч рублей. Индексация на уровень инфляции уже заложена в проекте федерального бюджета на будущую трехлетку. Такими темпами маткапитал за второго ребенка приблизится вплотную к миллиону рублей. Впрочем, миллион можно получить и так — за третьего и последующих детей, но не везде.

Сорока одному региону, где рождаемость ниже среднероссийской, предложат дополнительные меры поддержки, в том числе и доплату в миллион на ипотеку, так сейчас делают пока только на Дальнем Востоке. Нацпроект «Семья» один из 19 запланированных на будущую шестилетку. В бюджет заложены все хорошо показавшие себя госпрограммы и предусмотрены новые.

«Семейная ипотека — шесть процентов для семей имеющим ребенка до шести лет или двух до 17 лет — работает и будет продолжаться и дальше. Деньги необходимые, несмотря на все высокие процентные ставки, заложены в бюджете. Людей повышение ставок не коснется», — сказал министр финансов Антон Силуанов.

В эти дни проект бюджета проходит обсуждение в Государственной Думе. Перед первым чтением статьи доходов и расходов рассматривают с министрами в каждом профильном комитете и, прежде всего, по налогам и финансам, куда пригласили главу Минфина, главу минэкономразвития и председателя счетной палаты. Это контрольное ведомство на семь тысяч страниц бюджета представило свое заключение на тысячу страниц. Но в целом проект одобрен.

«Ожидается, что экономика будет расти темпами 2,5-2,8% в год. Основными направлениями роста должны стать потребительский, инвестиционный спрос, который увеличится за ближайшие три года на 14,5% и 8,6% соответственно. Рост доходов федерального бюджета прогнозируется с 36 триллионов в 2024 году до 40,3 триллиона рублей в 2025», — говорит Борис Ковальчук, председатель счетной палаты

Задача бюджета — реализация национальных целей развития, поставленных президентом.

Три приоритета — сохранить все социальные обязательства (каждый седьмой гражданин получает ту или иную выплату от государства), оборона и безопасность (комментарии излишни) и, наконец, технологический суверенитет. Это и выпуск продукции по импортозамещению — того, чего у нас пока нет, и масштабирование производства там, где у нас получается хорошо, как в атомной энергетике.

Среди 19 новых нацпроектов один посвящен именно этой сфере. Отрасль отметит в будущем году 80-летие, «Росатом» вошел в тройку крупнейших работодателей страны.

«80 лет, но будущее хорошее, и за это говорит еще то, что, по-моему, где-то около 30% — это достаточно молодые люди из числа сотрудников атомной отрасли», — отметил президент России Владимир Путин.

«Владимир Владимирович, у нас очень гармоничный состав: чуть больше 30% процентов молодежи, 30% — „золотое звено“ (40–55 лет), и до 30% ветеранов — это наша гордость и наша ценность», — уточнил Алексей Лихачев, Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Кадры — это и нацпроект новый, и одна из насущных задач перед российской экономикой. Рабочих рук, инженеров не хватает, механиков. В новом бюджете запланирован целый спектр программ по этому направлению, чтобы и молодежь активнее шла на заводы, и опытные кадры продолжали работать.

С этого года будут индексировать пенсии работающим пенсионерам, например. На самом деле, все госпрограммы бюджета переплетены и призваны с разных сторон подходить к решению одних и тех же задач к достижению национальных целей развития.

Например, нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» — разве он не укрепляет кадры? А на семью не влияет? Регулярное медобследование и вакцинирование — это же не только про медицину, это и про развитие экономики.

«У нас достаточно отечественных препаратов, да? Или мы закупаем?» — уточняет президент у министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Нет. Мы полностью обеспечены сегодня отечественными вакцинами и препаратами против гриппа», — отвечает тот.

«Врачи ЦКБ, где я прохожу регулярные обследования, рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом», — добавляет Путин.

«Абсолютно правильно, поскольку и в этом году, хочу отметить, для лиц старшего возраста подготовлены специальные вакцины с максимальной защитой от вируса гриппа. Это позволяет избежать тяжелых осложнений», — комментирует Мурашко.

Спорт. Такого отдельного нацпроекта нет, но вложения в инфраструктуру, поддержка спортсменов, в том числе с ограничениями по здоровью, в том числе участников СВО — это движение в сторону достижения всех основных национальных целей развития, то есть социальной заботы, повышения обороноспособности, собственных технологий (все спортивное оборудование, залы и арены — все же может быть российского производства).

В конечном счете, задача сложного процесса распределения бюджета заключается в том, чтобы жить в России было безопасно и комфортно.