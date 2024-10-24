Собянин представил стратегию развития спорта Москвы

Фото: mos.ru

В столице возвели более десяти тысяч плоскостных сооружений и свыше 200 других крупных объектов для занятий физической активностью.

Среди москвичей все большую популярность набирают занятия спортом. Если в 2010 году около двух миллионов жителей столицы регулярно занимались физкультурой, то сегодня этот показатель составляет примерно шесть миллионов человек, то есть каждый второй житель города ведет активный образ жизни.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это стало возможным благодаря последовательному развитию городской спортивной инфраструктуры.

«Москва — самый активный мегаполис, где физкультура стала образом жизни миллионов людей. Таково наше видение стратегии развития физической культуры и спорта», — написал мэр в своем Telegram-канале.

За последние годы в столице было построено более десяти тысяч плоскостных спортивных сооружений: футбольные поля, тренажерные городки, теннисные корты и открытые бассейны, беговые и велосипедные дорожки, лыжные трассы и ледовые катки. Это позволяет жителям Москвы заниматься спортом рядом с домом.

Кроме того, в столице построено свыше 200 крупных спортивных объектов и реконструировано десятки знаковых спортивных сооружений, включая горнолыжный склон на Воробьевых горах.

Массовый спорт развивается и за пределами стадионов: тренировки проводятся в самых необычных местах, таких как Северный речной вокзал и крыши общественных зданий.