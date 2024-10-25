Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 28 октября по 3 ноября.

Почти всю неделю магия Скорпиона проявляется в отношении Солнца. Благодаря усилившейся интуиции, выносливости и внутренней силы есть возможность проникать в самую суть событий и быстро восстанавливаться в любых сложных ситуациях. Невероятно мощным становится потенциал воздействия на окружающих и страсть к познанию всего тайного, необычного и мистического.

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Влияние Сатурна на Солнце усиливает честолюбие и властолюбие, а также дает способность правильно оценивать ситуацию. Люди с активной жизненной позицией, не боящиеся трудностей и делающие карьеру, смогут пробиться самостоятельно или же отыскать для этого нужные связи. Стремление достичь профессионального роста, повысить статус или заручиться поддержкой влиятельных лиц увенчается успехом.

1 ноября Новолуние также пропитано энергией Скорпиона. Усиливается проявление агрессивности, критичности, подозрительности, повышенной чувствительности к обидам. В такие дни непросто избежать семейных ссор и демонстрации силы при выяснении отношений. Однако стабилизирующее влияние Сатурна на точку Новолуния помогает быть более собранным, успокаивать свои эмоции и избавляться от безумной ревности, мыслить рационально даже в самых экстремальных ситуациях.

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Стоит помнить и о том, что отсутствие лунной энергии является причиной эмоционального спада и ощущением некой фатальности. Не стоит заниматься тяжелыми физическими упражнениями, принимать судьбоносные решения, участвовать в рискованных мероприятиях. В фазу новой Луны хорошо строить планы на ближайший месяц, задавать позитивные и реально достижимые намерения. Сфера отношений может проходить испытания на прочность.

Активизируются недоброжелатели, которые вспоминают о нанесенных им обидах. Проявляется расчетливость и подозрительность, а партнеры становятся слишком критичными друг к другу и несдержанными на слова. Крайности в решениях и поступках или вовсе нежелание работать над отношениями усугубляют назревшие ранее проблемы в неустойчивых союзах.

Постарайтесь в это время не встревать в конфликты и не затягивать противостояние. В противном случае, ближайший месяц принесет нервозную обстановку, провоцирующую на столкновение характеров. Что касается финансов, то разумный подход к своему бюджету позволит избежать проблем. Лучше не заниматься инвестициями, не ввязываться в авантюрные проекты, не заключать крупные финансовые сделки, особенно с иностранными партнёрами. Велик риск переоценить свои силы и возможности.

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Под влиянием Юпитера мы также можем не заметить, как поддались расточительству или шопоголизму, поэтому не рекомендуются крупные траты. К концу недели Меркурий освобождается от волнующего разум влияния Скорпиона и заряжается огненной стихией Стрельца.

Оптимистичное мышление, сосредоточенность в одном направлении и на одной цели, гармоничное сочетание интеллекта и идеала позволит с легкостью расширить свое мировоззрение. Запланируйте на это время курсы или семинары повышения квалификации, изучение иностранных языков, медицины или права, получение высшего или профильного образования.

В это время появляются мысли о поездках с познавательной целью, по местам силы или на отдых. Философские принципы помогают рассматривать в позитивном ключе даже негативные ситуации.

Деловым людям следует использовать этот период как благоприятный фактор для расширения бизнеса, запуска рекламных кампаний, для внедрения новых идей и распространения вашего влияния.

Овен — гороскоп

Овны, вы имеете возможность подобрать благоприятные условия для оздоровления организма и обретение внутреннего баланса. Полезно пройти комплексное обследование, отдохнуть в пансионате или профилактории.

В это время жизнь постепенно меняется к лучшему, в том числе и финансовое положение. Запускайте новые проекты, особенно связанные с творчеством и искусством. Главное, это делать без присущей вам спешки и не разглашать свои планы.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов складываются счастливые отношения на основе сплоченности по общим интересам с партнерами и друзьями. Благоприятное время для заключения договоров и соглашений с общественными организациями, партиями, ассоциациями и фондами.

Консультации с юристом, астрологом или общественным деятелем помогут сделать правильные выводы и принять решение с удачным для вас исходом.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, усиление организаторских способностей и деловой хватки даст толчок к карьерному росту. Запланируйте на этот период решение профессиональных вопросов, трудоустройство или обращение к руководству с просьбой о назначении на должность.

Внимательно присматривайтесь к поступающим предложениям, особенно деловым. Возможно, вы решитесь начать собственное дело, зарегистрировать фирму, открыть магазин или сервисную службу.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам впору отправиться в романтическое путешествие, спортивный турнир или принять участие в публичных выступлениях. Умение себя подать и высветить свои достоинства, способствует повышению вашего рейтинга и престижа, а также привлекает внимание аудитории.

Попробуйте использовать элементы творчества и игры в своей деятельности. Сейчас самое время заняться обучением и самосовершенствованием, издательской деятельностью или запуском рекламы своего проекта.

Лев — гороскоп на неделю

Львы могут рассчитывать на благополучное решение вопросов, касающихся жилья, ипотеки, наследства. Повышается уверенность в своих силах и способность добиваться желаемого результата.

Приобретение крупных пакетов акций или организация семейного дела приведет к приумножению и приращению имущества. Предприниматели извлекают прибыль от бизнеса, связанного с недвижимостью, строительством или землей.

Дева — гороскоп на неделю

Девам умение найти общий язык с другими людьми поможет в сотрудничестве и деловом партнерстве, в консультационной и интеллектуальной деятельности.

На этой неделе к вам поступит много полезной информации, а также вы сможете с легкостью провести переговоры, пройти собеседование или проявить себя в области консультаций. Удачны будут и свидания.

Познакомиться с интересным человеком или приятным собеседником можно в интернет сообществах, посредством знакомых, в транспорте или учебном заведении.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, постарайтесь привести в порядок рабочие и финансовые дела — у вас это получится. От того, как вы распоряжаетесь деньгами и насколько ответственно выполняете платежные обязательства, зависит ваше настроение и общий эмоциональный фон.

Вложения в закупку товаров для торгового оборота, рабочего оборудования и инструментов, медицинскую технику окажутся в перспективе весьма выгодными. Применение на практике ваших навыков позволит получить заслуженную награду за свои труды.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам звезды советуют настроиться на творческую реализацию и яркую саморекламу. Получение удовольствий, посещение развлекательных мероприятий, романтические увлечения с сексуальным подтекстом также будут для вас весьма привлекательны.

Эффективны занятия спортом или визит к косметологу. А проведение досуга с детьми поможет не только отлично отдохнуть, но и перестроиться на более успешную линию жизни.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, создайте уютную атмосферу дома, способствующую отдыху и расслаблению. Так вы гарантированно настроите благоприятный психологический климат в семье и доверительные отношения с домочадцами.

Возможно, на этой волне вы устремитесь к духовному самосовершенствованию и обретете крепкую связь со своей интуицией. Водные процедуры и психологические практики на этой неделе будут особенно полезны.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, намечается прекрасный повод собраться в поездку с друзьями, обрести новые знакомства или влиться в сообщество единомышленников.

Вы ощутите подъем личной энергии и обострение интуиции. Это позволит сделать правильный выбор при заключении соглашений с надежными партнерами, а также вместе воплощать нестандартные идеи или запускать интернет проекты.

Использование современных технологий в общении, переговорах, торговле повышает вашу популярность и профессиональную востребованность.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев ожидает профессиональная и финансовая стабильность, социальный успех и признание ваших заслуг. Вы способны ставить конкретные цели и двигаться вперед уверенно и методично.

Создание имиджа делового человека или бизнес леди добавит вам авторитетности и станет дополнительным преимуществом в общении с вышестоящими лицами. Возможно получение гонорара или премиальных выплат.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, новые возможности приходят в вашу жизнь, открывая радужные перспективы и способствуют воплощению задуманного.

Издание научных трудов, начало политической или общественной деятельности, решение вопросов в высших судебных инстанциях и организация путешествия складываются благоприятно для вас.

Обратите внимание на собственный имидж и самопрезентацию. Это поможет показать себя нужным и влиятельным людям в выгодном для вас ракурсе.