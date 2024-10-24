В Ленобласти мужчина изнасиловал 68-летнюю мать покойного друга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина уже ранее был судим за подобные преступления.

В Ленинградской области 42-летний мужчина изнасиловал пенсионерку — мать своего покойного друга. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Случилось все вечером 22 октября в Тихвине. Как рассказал собеседник, мужчина пришел в гости к 68-летней женщине. В какой-то момент он напал на пенсионерку, избил ее и изнасиловал.

Злоумышленника оперативно задержали. Причем ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за совершение убийства и изнасилования. В 2004 году его приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 17 лет.

«Дело дураков», командировки и группа крови: почему Чикатило не могли поймать 12 лет

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Шон Комбс, более известный как P.Diddy, надругался над женщиной, обвинившей его в смерти 2Pac. Преступление было совершено в марте 2018 года. Потерпевшую зовут Эшли Пэрэм.