«Дело дураков», командировки и группа крови: почему Чикатило не могли поймать 12 лет

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По сегодняшний день раскрытыми остаются не все преступления самого страшного советского маньяка.

Большинству жителей нашей страны известна дата 14 февраля 1994 года. В этот день в Новочеркасской тюрьме был казнен один их самых страшных маньяков всех времен Андрей Чикатило. На счету примерного семьянина и члена КПСС, по разным версиям, от 36 до 65 изнасилованных и изувеченных жертв. Почему милиции понадобилось целых 12 лет, чтобы его поймать — читайте в материале 5-tv.ru.

Убийство Лены Закотновой

Лена Закотнова. Считается, что именно эта девочка стала первой жертвой Чикатило. 22 декабря 1978 года девятилетняя жительница города Шахты ушла в школу. После этого она посещала занятия по танцам, а также каталась с ледяной горки с друзьями, поэтому родители забеспокоились не сразу. Вечером же стало понятно, что с Леной что-то случилось.

К несчастью, по дороге из школы Закотнова столкнулась с Чикатило. Он предложил ей попробовать дефицитную на те времена жвачку. Девочка согласилась. Стоит отметить, что незадолго до этого маньяк был уволен из школы за домогательства до учеников. Лену он тоже хотел просто «потрогать», однако напуганная девочка начала вырываться и громко кричать, когда он стал срывать с нее одежду.

Перепуганный криком маньяк завязал Лене глаза, несколько раз ударил ножом в живот, изнасиловал, а затем задушил. Два дня спустя тело девочки нашли в протекавшем неподалеку ручье, куда его, предположительно, сбросил Чикатило.

Почему предположительно? Да потому что это убийство считается одним из самых запутанных в истории СССР. Официально оно до сих пор числится нераскрытым.

Сперва по подозрению в убийстве Лены Закотновой задержали Александра Кравченко, который был ранее осужден за убийство и изнасилование десятилетней девочки. Сегодня говорят, что Кравченко насильно заставили дать признательные показания — наказать кого-то за столь зверское убийство ребенка полиции требовалось как можно быстрее. В результате Кравченко приговорили к смертной казни и расстреляли.

Спустя 12 лет, когда Чикатило уже был задержан, он заявил, что убийство Лены Закотновой — это его рук дело. У следствия не было поводов сомневаться в признании маньяка, поэтому дело «повесили» на него. Однако доказать причастность главного советского маньяка к убийству Лены так и не удалось.

Больше никого в убийстве Закотновой не обвиняли. Это дело считается не раскрытым по сей день.

«Дело дураков»

Очередным «стопом» в расследовании преступлений Чикатило стала разработка так называемого «Дела дураков», которая длилась с 1983 по 1984 год.

Старт этому процессу дал воспитанник первомайского дома-интерната для умственно отсталых граждан Шабуров. Он был задержан при попытке угнать троллейбус из депо — хотел покататься с другом.

На допросе словоохотливый парень начал рассказывать, что ранее он с другом Калеником (который также имел отклонения в психике) угнал автомобиль и убил двоих детей. Позже Шабуров изменил свои показания, заявив, что об убийстве знает со слов Каленика, который убил этих детей в парке вместе с другим воспитанником психбольницы Туровым. Все трое молодых парней, у которых диагностировали отклонения в психике, были помещены под стражу.

В Ростовской области начали ходить слухи о банде сумасшедших, которые расправляются с детьми. Аргументом следователей в пользу версии виновности больных парней было то, что на допросах они сами в красках рассказывали, как совершали свои преступления, несмотря на то, что умственно отсталые путались в своих показаниях и каждый раз сообщали о новых версиях произошедшего.

«Дело дураков» было закрыто по двум причинам. Во-первых, убийства продолжились даже в тот момент, когда Шабуров, Каленик и Туров находились под арестом. Во-вторых, коллеги выяснили, что следователи на допросах задавали сумасшедшим прямые вопросы, которые наводили их на повествование и заставляли рассказывать о тех вещах, к которым они не имели отношения.

Халатность следствия

Обратив внимание на задержание группы сумасшедших, Чикатило почувствовал полную свободу и продолжил совершать зверские убийства и изнасилования с невиданной жестокостью.

Фоторобот Чикатило был составлен сразу после убийства Лены Закотновой. В 1984 году на Центральном рынке в Ростове полицейские задержали подозрительного человека, который был очень похож на предполагаемого убийцу. В его портфеле обнаружили веревку, вазелин и нож. Чикатило не растерялся и заявил, что все эти предметы нужны ему для работы — тогда он занимал должность снабженца.

Чикатило отпустили, потому что его группа крови не совпала с той, которую обнаружили на теле одной из жертв. Как выяснилось позже, результаты экспертизы оказались роковой ошибкой, которая стоила жизней десятков человек.

Операция «Лесополоса»

Пока велось следствие на причастность к серии убийств было проверено около 500 тысяч человек, попутно было раскрыто 1062 преступления (включая 95 убийств, 245 изнасилований, 140 случаев нанесения тяжких телесных повреждений, 105 случаев развратных действий и уголовно наказуемого в то время мужеложества, а также 477 других преступлений), была накоплена информация на 48 тысяч человек с сексуальными отклонениями, на спецучет было поставлено 5845 человек, проверено 163 тысяч водителей автотранспорта. Были даже использованы военные вертолеты, чтобы патрулировать железнодорожные пути и прилегающие к ним лесополосы. Розыск убийцы обошелся государству примерно в 10 миллионов рублей.

Интересно, что в «Лесополосе» принимали участие не только полицейские, но и волонтеры, отряды которых состояли, в основном, из членов КПСС. К ним присоединился и сам Андрей Чикатило, вызвавшись добровольцем. Маньяк продолжал водить следствие за нос, помогая коллегам и соратникам ловить самого себя.

Стоит отметить, что правоохранителей долго сбивал с толку и тот факт, что профессия Чикатило была связана с постоянными командировками. Маньяка разыскивали на территории Ростовской области, в то время как он продолжал убивать детей и женщин в Московской, Ленинградской, Владимирской, Свердловской, Запорожской, Донецкой и других областях СССР.

«Гражданин Х»

К поимке ростовского потрошителя подключили психиатра Александра Бухановского. Он сразу установил, что убийца — не психически больной гомосексуалист. Специалист утверждал, что маньяк является обычным советским гражданином с семьей, детьми, работой и совершенно неприметной внешностью. Тогда неуловимому убийце дали прозвище «Гражданин Х».

Именно Бухановский помог следствию сдвинуться с мертвой точки и начать искать преступника в правильном месте. Психиатра пригласили и после ареста Чикатило. Маньяк не давал никаких показаний на протяжение десяти дней, однако Бухановскому удалось надавить на правильные места и заставить убийцу признаться в содеянном. Позже Чикатило, разумеется, пытался забрать свои слова назад.

Как удалось задержать Чикатило

Задержать Чикатило удалось в 1990 году. Тогда он окончательно перестал осторожничать, посчитав, что никогда не будет пойман. 6 ноября маньяк заманил в лес проститутку Светлану Коростик. Убив и изнасиловав женщину, он направился к железнодорожной станции через лес, на выходе из которого его остановил сержант Игорь Рыбаков. Полицейского смутил внешний вид Чикатило — он был одет в строгий костюм, в руках нес портфель, а в этой местности люди ходили в лес только за грибами, жилых домов там не было. Оснований для ареста Чикатило не было, однако Рыбаков все же потребовал у него предъявить документы и записал имя и фамилию преступника. Если бы сержант не сделал этого — искать Чикатило могли бы еще много-много лет.

Труп Коростик обнаружили пару дней спустя, судмедэксперт установил примерную дату ее убийства. Полиция проверила рапорты дежуривших в тот день у платформы и нашла там имя Чикатило, которого уже задерживали ранее.

За Чикатило установили слежку. Правоохранители сразу заметили странное поведение взрослого мужчины: он без дела слонялся по городу и пытался завести беседу с одинокими детьми.

Роковой ошибкой маньяка стал поход к врачу. Предпоследняя жертва прокусила ему палец, позже рана распухла и начала сильно мучить маньяка, поэтому он решил обратиться к специалисту. Врачу он сообщил, что его укусила собака. Следившие за маньяком правоохранители посетили врача после того, как у него побывал Чикатило. Медик заявил, что укус показался ему странным — он больше походил на человеческий, а не собачий.

Андрей Чикатило был задержан вечером 20 ноября 1990 года при попытке познакомиться на улице с маленьким мальчиком. Затем последовали годы следствия, пока, наконец, не был вынесен приговор.

Вечером 14 февраля 1994 года Чикатило на автомобиле УАЗ был доставлен в сопровождении двух конвоиров на место исполнения приговоров к расстрелу и казнен выстрелом в затылок. Его похоронили на Новочеркасском кладбище в безымянной могиле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потенциального преступника можно вычислить по жутким хобби.