Собянин рассказал о достижениях проекта «Мой администратор»

Фото: mos.ru

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За четыре года работы специалисты оказали помощь более 195 миллионов раз.

Московский проект «Мой администратор» за четыре года работы показал свою эффективность и распространился практически на все медицинские учреждения города. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Проект стартовал в поликлиниках и быстро распространился на центры амбулаторной онкопомощи, приемные отделения и флагманские центры экстренной помощи», — отметил градоначальник.

За четыре года работы проект обзавелся штатом из более чем двух тысяч администраторов, которые выполняют свои обязанности в 347 зданиях медицинских организаций города. За минувшие годы специалисты оказали помощь более 195 миллионов раз.

Ранее 5-tv.ru передавал слова мэра Москвы Сергея Собянина о реставрации архитектурных памятников в столице. С начала 2024 года успели отреставрировать 90 памятников архитектуры, при том, что ежегодно в Москве ведутся работы над 500 объектами сразу.

По словам Собянина, всего в городе находятся более восьми тысяч объектов культурного наследия.