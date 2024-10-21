Собянин рассказал, как Москва заботится о памятниках архитектуры

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

За последние 13 лет была отреставрирована четверть московских памятников архитектуры.

С начала года в столице завершились работы по реставрации более 90 памятников архитектуры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, всего в Москве находится больше восьми тысяч объектов культурного наследия.

«Ежегодно в работе у специалистов находится порядка 500 памятников архитектуры», — написал мэр в своем Telegram.

В частности, реставрация завершилась в одном из старейших зданий Арбата, где расположена мемориальная квартира Александра Пушкина. Кроме того, недавно специалисты привели в порядок фасады дома композитора Алексея Верстовского в Хлебном переулке.

На этапе завершения сейчас находится реставрация фасадов здания Саввинского подворья. Специалисты также восстанавливают декор парадных подъездов и возвращают интерьерам исторический облик.

Все еще ведутся работы и в Гороховском переулке — там реставрируют фасады и кровлю дома Демидова XVIII–XIX веков.

На станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги приступили к реставрации водоемной башни в рамках льготной программы «один рубль за квадратный метр в год».

Планируется также привести в порядок главный дом городской усадьбы Х. Г. Смирнова — А. Д. Лопатиной XIX века на улице Бурденко.