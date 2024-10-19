Заводы приезжают к людям: почему предприятия стремятся в мегаполисы

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Возвращаются производства, в том числе в Москву.

Предприятия из промышленных регионов России, которые ранее переехали туда из Москвы, возвращают производственные площадки обратно в столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин на пленарной сессии «Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния» в рамках VII Московского финансового форума.

«В Москву стали возвращаются предприятия. У меня целая очередь стоит из них: “Дайте нам землю, мы построим новые заводы и переедем сюда”. Я говорю: “Вы чего, вы же едете из промышленных регионов, которые традиционно производили эту продукцию”. Они отвечают: “Ну, вы видите, сейчас идет развитие экономики, производства, ушли иностранцы со своим импортом, мы замещаем эту нишу, мы развиваем производство”. А работать некому. Людей нет. Если раньше строили завод, а к нему приезжали люди, то сегодня заводы приезжают к людям», — приводит слова мэра Москвы сайт mos.ru.

Такая тенденция говорит о необходимости развивать крупные города нашей страны, где производительность труда выше, чем в населенных пунктах с небольшим числом жителей, подчеркнул Сергей Собянин.

Сегодня Москва стала одной из главных движущих сил развития России. В частности, производительность труда в столице в среднем в 2,5 раза выше, чем в других регионах. Город активно развивает инфраструктуру, промышленность и иные важные для комфортной жизни москвичей аспекты. Ежегодно открываются новые высокотехнологичные предприятия, что повышает инвестиционную привлекательность столицы. За последние пять лет объем производства только обрабатывающих отраслей в Москве вырос вдвое.