Собянин: пандемия показала, что система российского здравоохранения работает

Фото: mos.ru/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишина

Столичная система здравоохранения продолжает успешно развиваться, несмотря на те вызовы, с которыми она столкнулась в последние годы.

Пандемия коронавируса стала экзаменом, который показал, что система российского здравоохранения работает. Об этом Сергей Собянин заявил в ходе беседы на пленарной сессии «Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния», которая состоялась в рамках VII Московского финансового форума в Центральном выставочном зале «Манеж».

По его словам, систему российского здравоохранения часто критикуют, сравнивая с моделями других стран, в частности Германии, США и Великобритании. Однако во время пандемии они оказались неспособны оказать своим гражданам своевременную медицинскую помощь. Миллионы людей не могли дозвониться до врачей, вызвать их на дом, получить лекарства и необходимую помощь. В России, и в частности в Москве, была другая ситуация.

«У нас такого не было. Конечно, у нас был просто вал проблем, это кризис был в нашей обычной жизни, тем не менее мы справились с ним. Сложно, тяжело, но справились лучше. Все познается в сравнении», — приводит слова мэра сайт mos.ru.

Для того чтобы понять, насколько отечественная система здравоохранения лучше, необходимо было пройти экзамен в виде пандемии. Успешно справиться с ним помогло, в частности, то, что Президент России ставил амбициозные цели по развитию здравоохранения, социальной сферы и инфраструктуры в целом. Однако национальные проекты дают представление только о части той работы, которая ведется.

«На самом деле, вопрос не в абстрактных показателях, которые мы в нацпроектах все ставим: столько-то больниц построить, столько аппаратов МРТ поставить и так далее. Система работает или не работает. Так вот, этот экзамен на прочность мы прошли», — подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, столица продолжает успешно развиваться, несмотря на те вызовы, с которыми она столкнулась в течение последних нескольких лет, в том числе в сфере здравоохранения.