Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 21 по 27 октября.

До среды остается возможность подтянуть оставшиеся хвосты в отношениях и договорных обязательствах. Помиритесь с теми, с кем находитесь в ссоре, пересмотрите заключенные ранее соглашения и найдите точки соприкосновения общих интересов.

Меркурий в Скорпионе помогает более углубленно проанализировать имеющиеся проблемы, узреть в корень, найти слабые места и благодаря поддержке Сатурна, проработать их осознанно и зрело.

Читайте также Звезды на страже финансов: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024

С 23 октября Солнце погружается в глубинное непознанное пространство Скорпиона и способствует самопознанию и внутренней трансформации.

На начало недели еще продолжает влияние на Светило напряженный аспект от Плутона, что активирует темные стороны личности: ревность, мстительность, жестокость, стремление к контролю, излишнюю подозрительность. Но вместе с тем более ярко проявляется сексуальность и страстность, спортивный энтузиазм и конкурентный дух.

Если у вас складывается ощущение, что мир испытывает вас на прочность, то не стоит забывать мудрость, о том, что трудности закаляют характер и помогают нарастить личную силу. Мы получаем способности выруливать из кризисных ситуаций с наработанным опытом.

Переработке негатива и саморазрушения в активацию скрытых резервов организма помогут экстремальные занятия спортом, восточные практики и единоборства, психотерапия и иглоукалывание, погружение в темы эзотерики и магических ритуалов.

В этот период стоит быть внимательными к финансовой сфере — закрыть задолженности по кредитам, налогам и алиментам, выплатить штрафы. Это поможет избежать контактов с контролирующими органами и надолго сохранить положительный результат.

Читайте также Навстречу приключениям: астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2024 года

Полезным окажется обучение финансовой грамотности, банковскому делу, составление правильной бизнес стратегии для расширения и укрепления своих позиций в деловом мире, изучение конкурентного вида переговоров, погружение в исследовательскую, медицинскую, научную или социальную деятельность.

Это хороший период для клинического обследования организма и лечения хронических заболеваний. Деловая хватка Марса в знаке Рак также открывает перспективы в области маркетинга, публичной деятельности, строительства и частного предпринимательства, помогает решить проблемные вопросы коммунального и жилищного хозяйства.

Применение марсианской энергии, направленной на благополучие в доме, семье, местах проживания, оказания помощи и поддержки родителям и детям, обеспечит комфортные и безопасные условия жизни вам и вашим близким.

Читайте также Транжиры и экономные: знаки зодиака определяют даже привычки россиян в бытовых вопросах

Дела, начатые в это время, будут развиваться хоть и неспешно, но окажутся жизнеспособными. Для более эффективной работы составьте расписание, чтобы понять, чем именно необходимо заняться на работе, и какие сферы личной жизни укрепить и проработать.

Главный совет от звезд — это разумно и взвешенно распределять свои финансовые и энергетические ресурсы. Следует прислушиваться к своим ощущениям и интуиции, избегать слишком рискованных действий и инвестиций, отказаться от агрессивного насаждения своей позиции окружающим и не находиться в местах скопления радикально настроенных людей.

Овен — гороскоп

Овнам стоит расслабиться и не искать шумного общества. Путешествие «внутрь себя», занятия эзотерикой и обращение к религии принесут, в итоге, духовное раскрытие и творческий взлет.

Лучше отменить поездки в другой город, так как возрастает риск обманов и другие неприятные ситуации. Старайтесь не нарушать закон и общественные нормы, а также не инициировать судебные дела.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов намечается внутренняя трансформация и выход на более глубокий уровень постижения жизни. Интенсивно вычищается все, что не соответствует новым жизненным задачам.

Серьезные перемены ожидаемы в финансовой сфере или в перераспределении властных полномочий. Не рекомендуется брать крупные займы или совершать серьезные капиталовложения.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам период приносит охлаждение или паузу с партнерами, супругами, возлюбленными. Особенно, если в отношениях нет прочной базы и общей цели.

Проявление чрезмерной независимости и гордыни провоцирует расторжение официальных договоров и ранее достигнутых соглашений. Исключите на это время социальное общение и активность.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков каждодневные заботы и рутинная работа нарушают гармоничный энергопоток. Вы склонны сейчас к идеологическим спорам и противостоянию с коллегами, что еще больше усугубляет неприятности на рабочем месте.

Возможны служебные поездки и командировки. Изменить ситуацию к лучшему поможет такое дело, которое вас драйвит и заряжает позитивом.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, рискованные финансовые авантюры могут привести как к материальным потерям, так и к стрессовым ситуациям. Период может принести вам стремление к обладанию объектом страсти, а также повышенный интерес к сексуальной теме.

Подъем энергии наделяет ресурсом ваше персональное творчество, способствует обретению хобби или захватывающему обучению чему-то новому.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев повышается вероятность разлада с родственниками или супругами в связи со злополучным квартирным вопросом. Недовольство со стороны родителей может вызывать и ваш избранник.

Представители бизнеса сталкиваются со спорными вопросами на права собственности с деловыми партнерами. Подсказка от звезд: не держаться за бесперспективные отношения или невыгодные для вас договоренности.

Весы — гороскоп на неделю

Весы испытывают переизбыток информации и груз рутинных обязательств. Выполнять повседневные дела мешает нахлынувшее внутреннее беспокойство. К тому же, чрезмерно много общения, разъездов и работы негативно действует на здоровье и общий тонус организма.

Необходимо устроить себе максимально спокойный режим, как на службе, так и в быту. Займитесь оттачиванием имеющегося мастерства, а не распыляйтесь на то, что может подождать.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам может не хватить денег, чтобы удовлетворить все потребности любимых чад, а также избранников сердца. Дорогие подарки, развлечения и праздничные мероприятия могут существенно опустошить ваш бюджет. Не принесут выгоды и биржевые операции, лотерейные билеты.

Сконцентрируйтесь на самореализации и личных проектах. Так вы точно притянете счастливое стечение обстоятельств и радостные события в вашу жизнь.

Стрелец — гороскоп на неделю

У социализированных Стрельцов интерес к социуму сейчас на минимальном уровне. Возникает тенденция браться за дело, но не доводить его до конца и эмоционально реагировать на происходящее.

Возможна смена повседневных и бытовых привычек. Постарайтесь не вступать в конфронтацию с родителями, супругами и другими членами семьи, чтобы не вызвать протест со стороны домочадцев. Не стоит начинать ремонт, сделки с недвижимостью и строительство.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги погружаются в себя и испытывают состояние рассеянности. Реальность с трудом отличается от иллюзий, что способно внести неразбериху в документацию и деловую сторону жизни.

Возможны досадные ошибки, потери вещей и гаджетов, активизация телефонных мошенников и сплетников. В то же время — это период романтизма и раскрытия эмоций для творчества. Благоприятна психотерапия, медитации, ментальная детоксикация.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, обстоятельства, связанные с финансами, оказываются вне вашего контроля. Расточительность, азартность и непреодолимое желание шикануть усугубляет проблемы в денежных делах.

Отложите покупку электроники и слишком дорогих вещей. Лучше попробуйте эксперименты с внешностью и имиджем, примерьте на себя смелые дизайнерские новинки. Ищите гармоничные способы выразить себя, не прибегая к излишним тратам.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб возрастает ответственность, честолюбие и профессиональные амбиции, но замедляется продвижение в социуме. Лучше на это время отложить официальные визиты, контакты с государственными лицами и организациями, обращения к руководству.

Мир проверяет вас и ваши решения, принятые ранее, на прочность. Если вы не свернете с намеченного пути, то обретете желаемое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробный гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь.