Собянин: Более 20% ВВП России приходится на Москву

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишина.

Москва активно внедряет цифровые технологии, улучшает системы здравоохранения, образования и транспорта. Динамично развиваются отдельные отрасли экономики и промышленность.

Москва входит в пятерку крупнейших городов мира по экономике и покупательной способности населения. Об этом Сергей Собянин рассказал во время своего выступления «Москва. 2010–2030. Результаты и планы развития города» на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит на федеральной территории «Сириус».

«Москва не просто столица нашего государства, но и центр производства, промышленности, экономики и финансов. Больше 20 процентов ВВП страны — это Москва, причем это ВВП, не связанные с нефтью, газом, углем и так далее, они связаны с инновациями, ИТ-технологиями, услугами и так далее», — отметил Сергей Собянин.

По словам Мэра Москвы, рост городов — объективная реальность. Урбанизация стала основой мирового развития. Еще некоторое время назад мировая экономика зависела от сельской местности, а сегодня практически 80 процентов ресурсов создают в городах. «Половина уже производится в городах-миллионниках, а в мегаполисах будет производиться две трети мирового ВВП в ближайшие десятилетия», — добавил Сергей Собянин.

Москва — драйвер развития России. Город реализует крупнейшую в своей истории программу развития, отметил Сергей Собянин. В частности, производительность труда в столице в среднем в 2,5 раза выше, чем по стране. Этот показатель напрямую связан с концентрацией жителей, а не роботизацией отдельных фабрик. В городах с высокой плотностью населения валовый продукт больше.