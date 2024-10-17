Недержание мочи и остановка дыхания: чем опасен детский храп

Фото: 5-tv.ru

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Каждому ребенку необходим крепкий сон для здорового развития.

Для полноценного и здорового развития детей необходим крепкий сон. Одним из самых явных симптомов его нарушений является храп. Из-за чего он возникает и к каким последствиям может привести без должного лечения — в беседе с «Газета.ru» объяснила детский врач-оториноларинголог Елена Ефимова.

По словам эксперта, храп у детей может появиться на фоне воспаления аденоидов или небных миндалин. Также часто храп может возникнуть при патологии носа и глотки, лечением которых занимается врач-оториноларинголог.

Все вышеперечисленные причины, при которых у детей появляется храп, легко поправимы, однако это состояние также может возникать при аномалиях развития челюстно-лицевой области, лишнем весе или нарушениях зубочелюстной системы.

Врач предупредила, что длительный храп у ребенка может привести к серьезным последствиям.

«Состояние ночной гипоксии, которое возникает в следствие храпа приводит к повышенной утомляемости, вялости, сонливости, снижению концентрации внимания, успеваемости. Также храп приводит к недержанию мочи. Самое опасное состояние, которое возникает при храпе — это синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Проявляется данное состояние кратковременными (от 1-2 до 10 и более секунд) остановками дыхания во время сна, после которых происходит форсированный (усиленный) вдох», — подчеркнула Ефимова.

В заключение детский врач отметила, что заниматься самолечением в этом случае не стоит. При первых симптомах храма у ребенка необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, на какие заболевания может указывать храп.