Собянин: Расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 2025 по 2027 год в Москве будет построен 31 объект здравоохранения.

Расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличатся на восемь процентов: в 2025 году из бюджета города будет выделено 1,1 триллиона рублей с учетом средств ОМС. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«До конца 2028 года в Москве должен сформироваться новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи. В следующем году завершим реконструкцию столичных поликлиник и достроим новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 на территории „Сколкова“, многопрофильный комплекс детской ГКБ святого Владимира. Начнем строительство новых стационарных комплексов НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Демихова. Всего с 2025 по 2027 год построим 31 объект здравоохранения», — написал мэр Москвы.

В 2025–2027 годах продолжится реализация программы модернизации московского здравоохранения. Она включает обновление инфраструктуры медицинских учреждений и качественное улучшение всех видов помощи.