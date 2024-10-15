Собянин: Проект бюджета на 2025 год включает развитие цифровых технологий

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Продолжится, в частности, масштабный проект комплексного обновления инфраструктуры «Московской электронной школы».

Москва входит в число мировых лидеров по развитию и применению цифровых технологий в повседневной жизни горожан. Их дальнейшее внедрение во всех отраслях позволит улучшить доступность и качество услуг, оказываемых жителям, а также повысить эффективность системы управления столицей.

«Сейчас в Москве больше 90 цифровых проектов с применением искусственного интеллекта. В их числе — медицинские ИИ-сервисы в лучевой диагностике, интеллектуальная транспортная система, голосовой помощник Общегородского контакт-центра и другие. В ближайшие три года мы продолжим цифровую трансформацию для повышения доступности и качества услуг, а также эффективности системы управления городом. Заложили под это бюджетные средства», — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Среди приоритетных проектов и направлений: развитие и функционирование единой цифровой платформы здравоохранения — ЕМИАС, а также модернизация, развитие и тиражирование подсистем и сервисов «Московской электронной школы» (МЭШ), в том числе сервиса «Цифровой учитель» на базе искусственного интеллекта.