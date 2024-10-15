«По головам ходил»: Шура связал свою прошлую онкологию с циничным образом жизни

Фото, видео: 5-tv.ru

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Музыкант победил рак в начале 2000-х годов — после изменив отношение к людям.

Певец Шура назвал свой юношеский максимализм одной из причин появления у него впоследствии онкологии. Об этом звезда рассказал в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

«За то, что хреначил ни в коня корм, по головам ходил, людей не ценил. То есть у меня был юношеский максимализм, денег дохрена, делаю — что хочу», — признался 49-летний музыкант.

Шура добавил, что в начале 2000-х онкология была ему дана Богом. Сейчас же певец уверен, что уже давно изменился в лучшую сторону — начал любить и ценить людей. Музыкант также благодарен людям, которые поддерживали его как деньгами, так и другими способами.

«Спасибо и Господу. И всем, кто деньгами помог — справились», — сказал Шура.

Певец не стал утаивать и то, кто ему в те времена больше всего помогал. Он однозначно выделил свою подругу Нонну Шатову, при этом родители знаменитости не всегда были рядом с музыкантом. Шура указал, что тогда его мама была шокирована возможной смертью своего сына, но в итоге не бросила его.

«Мама, может, тогда немножечко „ссыкнула“. То, что сынок подыхает — онкология. Но она все равно приехала и была рядом», — уточнил музыкант.

Причем сейчас она всякий раз звонит певцу и спрашивает о его здоровье. Шура пошутил, что пять раз в день просит маму не набирать ему, так как все уже хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певец Шура не женится и не хочет детей.