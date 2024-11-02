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Шеф Емельяненко поделился фирменным рецептом стейка на гриле с соусом, а также рассказал, как все приготовить без особого труда. Компанию на рыбалке и на кухне ему составил певец Шура.

Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у певца Шуры. Настоящее имя звезды — Александр Медведев.

Прежде чем надеть фартуки, Василий и Шура вооружились удочками и отправились на рыбалку. За душевными разговорами на берегу водоема им удалось поймать трехкилограммового осетра. Его и решили подать к столу.

Как самостоятельно повторить вкусные и несложные рецепты в домашних условиях, смотрите в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

Стейк из осетра — рецепт

Ингредиенты:

Осетр — 1 штука;

Соль — 2 чайных ложки;

Приправа для шашлыка — 2 столовых ложки;

Масло оливковое — 1 столовая ложка;

Сок лимона — 1 столовая ложка.

Рецепт:

Первоначально пойманного осетра нужна разделать и распотрошить, а самое главное — срезать все шипы. Кусочки рыбы сбрызнуть оливковым маслом, натереть солью и приправой для шашлыка. По желанию также можно добавить сок лимона и все тщательно перемешать.

Когда кусочки напитаются приправами, выложить их на решетку для гриля близко друг к другу и отправить на огонь. Переворачивать для равномерной прожарки.

Рецепт подходит для приготовления другой рыбы, например, судака или щуки.

Соус дзадзыки — рецепт

Ингредиенты:

Огурец — 6-7 штук;

Греческий йогурт — 200 миллилитров;

Черный перец молотый — 0,5 чайной ложки;

Укроп — 1-2 пучка;

Базилик или петрушка — 1 пучок;

Чеснок — 3 зубчика;

Масло оливковое — 1 столовая ложка;

Соль — 2 чайных ложки;

Сок лимона — 1 столовая ложка;

Маслины без косточки — 1 банка.

Рецепт:

Натереть огурцы на мелкой терке и посолить. После отжать огуречный сок и оставить только мякоть.

В греческий йогурт добавить мелко нарезанный укроп и базилик. Перемешать и добавить все остальные ингредиенты. Украсить соус маслинами.

Стейк из салата романо — рецепт

Ингредиенты:

Кочан салата романо — 1 штука;

Чесночное масло — 50-100 граммов;

Сыр пармезан — 40-50 граммов;

Черный перец молотый — 1 чайная ложка.

Рецепт:

Кочан салата разрезать вдоль на две части. Каждую половинку как следует смазать чесночным маслом.

«Масло стечет между листочками. Когда мы перевернем салат и начнем жарить, чесночок отдаст аромат. Мы не жарим до готовности, нам нужен вкус дымка. А мы потом сверху сырочек на горячее», - объяснил задумку Емельяненко.

Положить салат романо на решетку для гриля и несколько минут подержать над огнем. Как только листья слегка подрумянятся, выложить на тарелку. Щедро посыпать сыром и разрезать на маленькие порции.

«Какой запах! Как вкусно пахнет! Это нежнятина!» — прокомментировал Шура.

Шеф-повар выложил на ароматные листья романо кусочки осетра и щедро приправил все соусом дзадзыки. Получился вкусный, а главное натуральный и полезный обед.