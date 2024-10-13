«Черный лебедь» прилетел на Ближний Восток: за конфликтом маячит тень США

Фото, видео: Reuters/Mohammed Salem

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Кровопролитные действия уже как год продолжаются в регионе — гибнут сотни мирных жителей.

В 2007 году американский финансист ливанского происхождения Нассим Талеб сформулировал концепцию «черных лебедей». Она сводится к тому, что эволюция общества происходит не поступательно, как нам кажется, а от одного внезапного явления к другому.

События такие редки, их невозможно просчитать, они и есть «черные лебеди» среди привычно белых своих собратьев. Атака 11 сентября, изобретение Интернета, пандемия коронавируса — все это «черные лебеди» по Талебу.

7октября 2023 года «черный лебедь» прилетел на Ближний Восток. Радикальная группировка ХАМАС напала на приграничные с сектором Газа еврейские поселения, и осуществила то, что в Израиле называют крупнейшим в истории страны терактом. При налете погибли более 360 человек, еще более 250 попали в плен. Из них примерно половина до сих пор числится пропавшими без вести. Они либо в заложниках, либо погибли. Израиль в ответ начал беспрецедентную атаку на сектор Газа, стирая с лица Земли целые кварталы. Число погибших там уже превысило 42 тысячи человек. И операция не прекращается.

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Более того, теперь Израиль атакует Ливан, родину автора «черных лебедей» Талеба. Ливанское движение «Хезболла» поддерживало палестинцев, обстреливая Израиль. Израиль настроен решительно — перебить всех врагов. Но даже в границах сектора Газа ему не удается сломить сопротивление, и заложников по-прежнему не вернули. Так где же предел этому противостоянию?

Безопасность Израиля во многом обеспечена военной помощью США. Америка поставляет оружие, прежде всего самолеты и бомбы к ним, которыми разносят Ливан и Палестину. Пентагон подогнал две авианосные группы и помогает отражать воздушные атаки. Но есть ли предел у этой помощи?

Над Америкой тоже закружили «черные лебеди». Второй раз за две недели юго-восточное побережье США под ударом стихии. Сезон ураганов так некстати наложился с самым драматичным периодом предвыборной гонки, где кандидаты идут нога в ногу.

Вот уже полвека в Америке действует своя шкала ураганов, где их распределяют по пяти категориям в зависимости от скорости ветра. Первая категория, когда стихия наносит ограниченный ущерб: ломает старые деревья, обрывает линии электропередачи. Скорость ветра свыше 120 километров в час. И так плюс каждые 50 километров в час — плюс категория.

Пятая — это уже катастрофа, скорость ветра свыше 250 километров в час. Это сила, которая может унести дом, плохо прикрепленный к фундаменту. Но «Милтон» над Мексиканским заливом разгонялся до 300 километров в час, потому и заговорили, что нужно вводить уже шестую категорию для таких супер-ураганов.