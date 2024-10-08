От операции по освобождению до войны на уничтожение: как развивается конфликт на Ближнем Востоке

Фото, видео: Reuters/Khaled Abdullah; 5-tv.ru

По последним данным, в одной только Газе с октября 2023 года было убито более 41 тысячи человек.

Сегодня ровно год с того момента, как ХАМАС совершили свою вылазку на территорию Израиля. Казалось бы все вопросы уже можно решить. Но конфликт лишь набирает свои обороты. В него уже втянуты пять стран, число погибших более 40 тысяч. Можно ли остановить эту бойню, разбирался корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Тяжелые авиабомбы стирают густонаселенные районы с лица земли. Снова… Эти кадры — сегодняшние. Но точно такие же весь последний год приходят с Ближнего Востока практически каждый день.

На этот новый, беспрецедентный по своей жестокости уровень, давняя взаимная вражда перешла 7 октября прошлого года. Дерзкая и безжалостная вылазка боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Больше 1000 человек убили сразу, почти три сотни угнали в плен.

Год назад здесь, в Реиме, практически у самой границы с Газой, проходил музыкальный фестиваль. Сегодня вместо музыки — молитвы и плач.

В ту кровавую субботу семья Яхаломи пряталась в бомбоубежище у себя дома, в кибуце Беэри.

«Они вошли в дом, они взрывали бомбы, стреляли. Четыре человека с оружием и гранатами», — рассказала жертва теракта в Беэри Батшеваа Яхаломи.

Ответ Израиля последовал незамедлительно, он был беспрецедентно жестким. Сначала — практически ковровые бомбардировки Газы, затем — наземная операция. Небольшой, но очень густонаселенный клочок суши на берегу Средиземного моря оказался в блокаде. И вот уже жители Газы вынуждены спасаться от смерти.

«Израильтяне обстреливали нас ракетами, люди бежали мимо топливного склада, в который попали ракеты. Мой сын там, и я не знаю, что с ним, жив он или нет», — рассказала беженка Айат Абу Анза.

ЦАХАЛ изначально не считался с потерями среди мирных жителей. По последним данным, в одной только Газе с октября 2023 года было убито более 41 тысячи человек.

«Вина за смерть гражданских целиком лежит на ХАМАС. Они располагали пусковые установки своих ракет и свои штабы прямо в жилых домах, школах и больницах. И, собственно говоря, прикрывались и прикрываются гражданским населением как живым щитом», — заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

И вообще, это не они начали, а ХАМАС, поэтому Израиль просто защищается.

«Это была самая ужасная атака на еврейский народ со времен Холокоста, но, в отличие от событий Холокоста, мы даем отпор. Подобно львам, мы деремся при поддержке правительства США и американцев», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

То, что начиналось как операция по освобождению заложников, стало фактически войной на уничтожение.

И сегодня ЦАХАЛ ведет войну сразу на пяти фронтах. Первый — в Газе, второй — атаки на объекты хуситов в Йемене, третий — бомбардировка военных баз в Сирии. Четвертый — это Иран, в котором Израиль террористическими, по сути, методами устраняет лидеров военных структур, а пятый — это Ливан.

Война с «Хезболлой» в Ливане началась с рассчитанной до деталей операции по подрыву пейджеров и раций ее лидеров. Далее — бомбардировки жилых кварталов, в ходе которых были убиты практически все руководители «Хезболлы», включая Хасана Насраллу. И вот теперь — наземная операция.

«Израиль пытается продвинуться, но у него не получается. В настоящий момент на ливанской территории нет израильских солдат. В течение трех последних дней Израиль совершил несколько попыток войти в некоторые деревни. „Хезболла“ нанесла им огромные потери», — заявил посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар.

Глава французского МИД, приехавший в Израиль почтить память жертв 7 октября, пытается вразумить Нетаньяху.

«В секторе Газа сила должна уступить место дипломатии. Мы, как и большинство стран, месяцами призываем к прекращению огня, которое бы позволило освободить всех заложников и беспрепятственно доставить гуманитарную помощь», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Остановиться призывают и тысячи протестующих во всем мире. Громче всех кричат в США. И администрация Байдена не знает, что делать, ведь Израиль — стратегический союзник, а на площади выходит ключевой электорат демпартии.

Спустя год после начала нового витка арабо-израильского противостояния ясно: ничего более беспощадного на Ближнем Востоке еще не происходило. Ответив на насилие еще большим насилием, Израиль подвел регион к опасной черте большой войны с применением самого смертоносного оружия. И пересечь ее, кажется, не боится.