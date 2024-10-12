Сотрудники МЧС установили очаг пожара на АЗС в Грозном

МЧС: пожар в Грозном начался с АЗС LionTek

Фото, видео: Таисия Боршигова/ТАСС; МЧС России по Чеченской Республике; 5-tv.ru

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В результате ЧП в столице Чечни погибли четыре человека, включая двоих детей.

Пожар в Грозном начался с АЗС LionTek. Об этом сообщили в МЧС.

«По прибытию в ходе проведенной разведки установлено, что возгорание началось на АЗС LionTek. Горят три резервуара со сжиженным углеводородным газом. В ходе тушения произошел взрыв. Одна цистерна отброшена на 400 метров», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Рустам Арсанукаев.

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К ликвидации пожара были привлечены семь единиц техники и 35 сотрудников МЧС. Перехода огня на соседние строения не допущено.

Взрыв на автозаправочной станции в Байсангуровском районе произошел около 15:40 мск. Предварительно, причиной взрыва и последовавшего за ним пожара стала воспламенившаяся цистерна. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров.

В результате ЧП погибли четыре человека, включая двоих детей. Еще пять человек получили незначительные ожоги и травмы.

На данный момент пожарным удалось ликвидировать возгорание. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ситуацию взял на личный контроль глава Чечни Рамзан Кадыров. Он принес соболезнования родным и близким погибших и пообещал привлечь к ответственности виновных.

Ранее 5-tv.ru показал видео момента взрыва цистерны на АЗС в Грозном.