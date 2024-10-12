Взрыв на АЗС в Грозном: что известно к этому часу

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Грозном

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Глава Чеченской Республики пообещал наказать всех виновных в трагедии.

На автозаправочной станции (АЗС) в Грозном прогремел мощный взрыв. Четыре человека, включая двоих детей, погибли. Что известно к этому часу — читайте в материале 5-tv.ru.

Что произошло на АЗС в Грозном

Около 15:40 по московскому времени 12 октября в Байсангуровском районе взорвалась автозаправочная станция. Сила взрыва оказалась настолько мощной, что цистерну с газом даже откинуло во двор соседнего дома. Позже местные жители обнаружили ее обугленные остатки.

Предварительно, именно загоревшаяся цистерна и стала причиной взрыва и последовавшего за ним пожара.

Как сообщили в МЧС России, пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 900 квадратных метров. При этом разбор завалов на месте происшествия все еще продолжается.

Погибшие и пострадавшие при взрыве на АЗС в Грозном

Как сообщал источник 5-tv.ru, в результате взрыва на станции погибли четыре человека, включая двоих детей. Позже эту информацию подтвердили и в МЧС России.

По информации Минздрава Чеченской Республики, пять человек пострадали при взрыве на АЗС. Они получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте.

СК о взрыве на АЗС в Грозном

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

«В рамках расследования устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также причастные к совершению преступления лица», — уточнили в пресс-службе СУ СК России по Чеченской Республике.

Взорвавшаяся АЗС была неисправной?

По данным Telegram-канала «112», пожар произошел на заправке «АЗС Лидер». Отмечается, что в последний раз автозаправочную станцию проверяли три года назад.

Реакция главы Чечни Кадырова на взрыв в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принес свои соболезнования родным и близким погибших.

«Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором цистерна, выброшенная взрывом с АЗС в Грозном, отлетает в соседний двор.