Невозможно терпеть: почему болит голова после пробуждения
Невролог Гайфутдинов: Голова после пробуждения болит из-за венозного полнокровия
Фото: www.globallookpress.com/Arkadius Kozera
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Сильная головная боль после пробуждения может возникать из-за венозного полнокровия или слабости мышечного корсета шеи. Об этом рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с изданием Life.ru.
Венозное полнокровнее появляется в результате длительного нахождения в горизонтальном положении. Боль отступает, когда человек встает с кровати и венозный отток из полости черепа улучшается. В этом случае эксперт порекомендовал поменять свой образ жизни. Например, отказаться от алкоголя, применения препаратов венотоников и изменить малоподвижный образ жизни.
Дегенеративно-дистрофические изменения в шейном отделе позвоночника образуют слабость мышечного корсета шеи. Боль при такой проблеме напоминает зубную. Избавиться от нее поможет укрепление мышц в данной области тела. Необходимо делать массаж, посещать врача и приобрести ортопедическую подушку для сна.
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