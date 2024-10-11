«Воздействуем очень мягко»: как правильно подготовить организм к зиме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

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Для поднятия иммунитета не обязательно обливаться ледяной водой.

Для подготовки организма к наступлению зимы можно не обливаться ледяной водой или нырять в прорубь. Достаточно соблюдать три простых правила каждый день. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко.

«Закаливание — это очень постепенный и очень мягкий процесс», — первым делом предупредил врач.

По мнению Бондаренко, поднять иммунитет можно и без экстремальных для тела процедур. Первым шагом эксперт назвал проветривание в комнате — перед сном это нужно делать как минимум полчаса.

«Проводите прямо к холоду свое помещение, где вы будете спать, но спите под теплым одеялом. И когда вы будете спать, оставьте небольшой зазор в форточке или в окошке, чтобы к вам поступал свежий холодный воздух. Это первое, что нужно делать для закаливания», — подчеркнул эксперт.

Вторым этапом мягкого закаливания организма Бондаренко выделил вновь проветривание, но на этот раз утреннее. В таком помещении с открытой форточкой врач посоветовал делать гимнастику. Он также предупредил, что контрастный душ стоит принимать аккуратно.

«Очень многие рекомендуют контрастные обливания, но мы должны понимать, что не нужно обливать себя кипятком, горячей водой, а потом очень холодной. Разница между теплой и холодной водой должна быть всего лишь семь-восемь градусов. Вы не должны испытывать очень сильный стресс», — напомнил Бондаренко.

Третьим шагом эксперт выделил прогулки на свежем воздухе. Во время этого человеку также нужно обязательно правильно дышать, указал врач.

«Мы ходим и обязательно правильно дышим — это закаливание нашей дыхательной системы. Мы делаем обязательно вдох через нос и делаем потихонечку выдох через рот», — пояснил эксперт.

Противопоказания при закаливании организма тоже есть. Это касается людей, у которых есть варикоз — тогда нужна консультация у врача, пояснил Бондаренко. Аккуратно стоит относиться и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и лимфатической систем.

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