«Не отказывайтесь от гимнастики»: как внедрить спорт в загруженную рабочую жизнь

Фото, видео: 5-tv.ru

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Даже в плотном графике можно выделить время для занятий физической активностью. Главное — подобрать самую оптимальную.

Полтора-два часа — это минимальное количество времени, которое должно уделяться физической активности ежедневно. Его можно сложить из утренних, дневных и вечерних упражнений. Подробнее об этом рассказал эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко в беседе с 5-tv.ru.

Он объяснил, что двигательная активность — это замотивированное занятие физическими упражнениями. В жизни взрослого человека оно должно занимать два часа.

«Из чего же складывается наша двигательная активность, и как нам встроить ее в свою жизнь? В первую очередь давайте не будем отказываться от утренней гигиенической гимнастики. Это 15 минут. Далее — у нас есть вечер, когда можем пойти и погулять с собакой, погулять с подругой или просто пройти активной ходьбой», — рассказал Бондаренко.

Вечерняя прогулка должна занимать от 20 до 40 минут. Только за счет этих двух актов в день набирается активность по времени до 60 минут.

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Также нужно помнить о физкультминутках во время работы в офисе. Каждый час нужно уделять пяти минутам активности. По словам Бондаренко, никто не отменял упражнения «наши пальчики устали», можно также поделать какие-то приседания, минимальные движения.

«Нужно на пять минут встать, немножечко потянуться, немножечко расслабиться, сделать небольшие наклоны, сходить в определенные место, попить водички», — отметил эксперт.

Так, при смене в восемь часов получится 40 минут активности. В результате за весь день получается почти два часа. Сюда входят 15 минут утром, 40 минут на работе и еще 40 — вечером.

«Практически два часа двигательной замотивированной активности, которую вы можете использовать каждый день. Именно полтора — два часа двигательной активности минимально вы должны делать ежедневно», — подчеркнул Бондаренко.

Такая активность, состоящая из гимнастики, прогулок и физкультминуток, является базовой. А посещение фитнес-клуба, плавание в бассейне и езда на велосипеде — это дополнительное. Если выполнять такие упражнения, то никогда не будете болеть системными заболеваниями, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренер Роман Филиппенко посоветовал офисным сотрудникам упражнения от боли в шее. Ведущим сидячий образ жизни людям необходимо выполнять определенную зарядку, чтобы избавиться от дискомфортных ощущений в теле.