Нехватка физической активности: как избежать развития плоскостопия

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Отказ от некоторых типов обуви поможет решить эту проблему, но лишь частично.

Избежать плоскостопия поможет избавление от обуви на высоких каблуках или с узким мысом. Об этом изданию Lenta.ru рассказал доктор медицинских наук, травматолог-ортопед Андрей Карданов.

Специалист объяснил это двумя факторами — недогрузки или же перегрузки мышц голеней. По мнению травматолога, «нефизиологическая» обувь влияет на развитие плоскостопия. Причем последнее возникает у людей с генетической предрасположенностью, однако возможность развития плоскостопия есть и у обычных людей.

Активность человека также напрямую отражается на развитии плоскостопия. По мнению Карданова, нужно чаще разбавлять сидячий образ жизни физическими нагрузками, в этом поможет даже обычная ходьба.

Вместе с тем травматолог посоветовал использовать ортопедические стельки для обуви. Специалист уточнил, что подобная рекомендация относится к тем людям, работа которых связана с долгим нахождением на ногах или же физическим трудом.

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