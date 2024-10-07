«Поднимают просевший рейтинг»: Бут ответил WSJ на обвинение в торговле оружием

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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В свежей публикации американской газеты утверждается, что российский предприниматель якобы занялся продажей оружия йеменским хуситам.

Опубликованная в газете The Wall Street Journal (WSJ) статья о россиянине Викторе Буте, в которой он обвиняется в торговле оружием, — это попытка издания поднять собственные просевшие рейтинги. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил сам предприниматель, освобожденный два года назад в ходе обмена заключенными между Россией и США

В вышедшей накануне в WSJ статье утверждается, что Бут якобы занялся торговлей оружием и намерен поставить партию вооружений йеменским хуситам.

«В отсутствие значимых медийных персон американские СМИ используют раскрученный ими же в свое время бренд „оружейного барона“, известный широким массам, и мое имя. Понятно, что все это делается для того, чтобы привлечь к своей публикации больше общественного внимания и поднять, видимо, просевшие рейтинги издания», — сказал Бут.

По его словам, WSJ из сугубо экономического издания, каким было когда-то, превратилось в ангажированное политическое медиа. Подтверждение тому — дело сотрудника WSJ Эвана Гершковича, которого в России взяли с поличным при попытке сбора разведывательной информации в интересах ЦРУ, отметил Бут.

Поэтому, подчеркнул предприниматель, статьи в WSJ следует рассматривать исключительно через призму того, в чьих интересах они публикуются, и какой инфоповод создают.

Также Бут указал на заголовок статьи, в котором упоминается президент РФ Владимир Путин. По мнению предпринимателя, вброс был специально приурочен ко дню рождения российского лидера.

Бут добавил, что публикация о нем в WSJ станет хорошим сюжетом для одного из эпизодов сериала, в работе над которым он сейчас участвует.

Гражданин России Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу американских властей. Предпринимателя обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую власти США считают террористической организацией.

Через два года Бут был экстрадирован в США, а в апреле 2012-го его приговорили к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере 15 миллионов долларов.

Бут вернулся в Россию 8 декабря 2022 года после 14 лет заключения в тюрьме в США. Этому предшествовала договоренность между Москвой и Вашингтоном об обмене россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. При этом в МИД РФ отметили, переговоры были долгими, поскольку Вашингтон не хотел включать Бута в схему обмена.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Виктор Бут прокомментировал возвращение россиян в ходе масштабного обмена заключенными между Россией и США 1 августа.