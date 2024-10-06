Собянин: В Мневниковской пойме появится один из крупнейших спортивных кластеров

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

За последние годы Мневниковская пойма стала одним из крупнейших центров развития Москвы.

Сергей Собянин рассказал о развитии Мневниковской поймы - там появится спортивный кластер, построят около трех миллионов квадратных метров жилья и объектов социальной инфраструктуры, благоустроят набережные. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Интеграцию территории в городскую среду начали с формирования транспортного каркаса: на острове уже открыты станции „Мневники“ и „Терехово“ БКЛ метро, продолжаем строительство 17 километров дорог», — написал мэр Москвы.

В пойме появится около трех миллионов квадратных метров недвижимости — это как жилые дома, так и объекты социальной инфраструктуры. Уже возведен образовательный комплекс на 925 мест, строится детский сад для 200 малышей.

На территории Мневниковской поймы появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы. В его составе будут различные объекты общей площадью около 500 тысяч квадратных метров. Например, там откроется академия хоккея Александра Овечкина, центр подготовки национальной сборной команды России по футболу, многофункциональный корпус с ареной для керлинга, баскетбольный клуб ЦСКА, гребная база с необходимой инфраструктурой.

Вместе со спортивными сооружениями возведут объекты культуры и общественно-делового назначения. Кроме того, в Мневниковской пойме приведут в порядок прибрежную зону. Сейчас специалисты разрабатывают концепцию благоустройства набережных протяженностью около семи километров. Там будут места для прогулок у воды, занятий спортом и активного отдыха.