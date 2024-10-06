ZOV: в России разрабатывают компьютерную игру про спецоперацию на Украине

Фото: www.globallookpress.com/E. Teister

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Делается она при содействии оборонного ведомства. Игроки смогут в интерактивной реальности изучить события, происходящие в Донбассе, Мариуполе, Авдеевке и других районах проведения СВО.

В России занялись разработкой компьютерной игры про специальную военную операцию (СВО). Минобороны РФ одобрило создание продукта под названием «Отряд 22: ZOV». Разработкой игры занимаются программисты из компании «Студия 22». Об этом сообщают «Известия».

«Ключевой задачей стало сделать продукт, который в наглядном и интерактивном формате расскажет о событиях нескольких эпизодов СВО, начиная с Донбасса и Мариуполя», — отмечается в материале.

Это будет сюжетная одиночная стратегия с упором на тактические элементы. Минобороны оказывает не финансовую, а консультационную поддержку программистам, чтобы обеспечить правдоподобность всех событий. Экспертами выступают реальные участники СВО. В частности, специалистом в области военной тактики и кампании «Мариуполь» выступает Герой России Владислав Головин с позывным «Струна».

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Игрокам нужно будет управлять своим отрядом, контролируя каждое движение в режиме реального времени с возможностью активной паузы. Клиентам придется изучить новые виды оружия, экипировки, техники и боевых действий. Разработчики обещают прописать реалистичную тактику и различные миссии, в том числе оборонительные операции с адаптивным ландшафтом. Причем события кампании будут учитывать решения, которые были приняты в предыдущих боях.

Выход игры «Отряд 22: ZOV» планируется уже в конце 2024 года. Состоять она будет из нескольких исторических кампаний: Донбасс (2014), Мариуполь (2022), контрнаступление (2023) и Авдеевка (2024). Как подчеркнул продюсер игры Александр Толкач, это будет продукт с образовательными элементами, доступный на платформе VK Play.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин обратил внимание, что перспективы у российских консолей и игры есть. Однако это возможно при поддержке облачного гейминга. В то же время директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко заявил, что у игры «Отряд 22: ZOV» точно появятся свои поклонники.

«С патриотической и педагогической точек зрения принципиально важно, чтобы, помимо рассказа о важных для страны исторических событиях, в игре были бы использованы образы и биографии реальных героев СВО», — добавил он.

Специальная военная операция России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллерия ВС РФ уничтожает противника в Курском приграничье.

Российские подразделения активно вытесняют врага с нашей земли.