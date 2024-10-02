В 78 регионах страны задержано несколько пользователей геймерского мессенджера Discord

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский; 5-tv.ru

Под влиянием украинских кураторов они готовили теракты в России.

Уникальная операция ФСБ одновременно была проведена в 78 регионах страны, а в результате задержаны около 40 человек. Все они стали жертвами украинских вербовщиков, которые искали диверсантов на площадке мессенджера Discord. Им пользуются геймеры, в основном подростки, которые часами сидят в компьютерных играх.

16-летних школьников оказалось очень легко убедить сыграть в террористов и шпионов в реальной жизни и даже пройти для этого специальную подготовку. О разоблачении крупнейшей сети вербовки экстремистов — корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Сотрудники ФСБ пришли к школьникам и их родителям, которые не уследили за переписками детей. Подростки получали инструкции от украинских кураторов, готовили нападения, диверсии, в том числе в своих учебных заведениях.

Всего задержали девять несовершеннолетних, у них изъяли оружие. Все они состояли в радикальных интернет-сообществах мессенджера Discord, очень популярного среди школьников. Там получали инструкции, например, как сделать «коктейли Молотова», как ими пользоваться… Потом отчитывались.

Мессенджер Discord создавали в США специально для геймеров, из-за своего функционала он быстро набрал аудиторию. Только в России им пользуются от 30 до 40 миллионов человек.

«Так как основной источник обмена информацией в Discord это именно голосовой чат, в общение может внедриться абсолютно любой человек и молодежь не понимает, представитель какой это страны, какой спецслужбы», — отметил эксперт РОЦИТ, журналист, резидент проекта «Телега online» Илья Гогуа.

Со временем мессенджер стал больше соцсетью. Теперь здесь можно найти все что угодно. На так называемых серверах — сообществах по интересам. В одних продают запрещенные вещества, в других пропагандируют запрещенное ЛГБТ*, педофилию, экстремизм. Те же самые опасные игры для подростков, которые склоняют к суициду, тоже перекочевали туда.

«Сервер — это своего рода отдельное пространство с собственными правилами, каналами и пользователями, и сейчас Discord тесно связан с распространением противоправного контента», — рассказал депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор федерального проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Такой легальный «даркнет» общего пользования, доступный для всех. Для регистрации нужен только email. Специфика платформы такова, что просто так по поиску каналы-серверы не найти. Якобы все закрытое, приватное. Модерируют общение сами создатели каналов. Они и высылают так называемые инвайты, ссылку-приглашение. Или размещают ее на общедоступных ресурсах.

«Угрозы вокруг нас. Мы все подвержены каким-то либо попыткам манипуляции, мошенничества. Необходимо, чтобы человек анализировал информацию, понимал ее. А для этого у него должны быть проверенные источники этой информации», — объясняет Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России.

В 2021 году компанию-создателя мессенджера включили в перечень иностранных лиц. Роскомнадзор внес Discord в реестр соцсетей, но платформа игнорирует требования регулятора. Не удаляют и продолжают распространять запрещенный контент. За это их уже штрафовали на шесть миллионов рублей.

«Не известно, платит он эти штрафы или не платит. И начать нужно с того, что у Discord нет представительства в Российской Федерации. Они не рассматривают нас как страну, по законам которой они должны работать. Такого, конечно, быть не может в наше время, потому что ни одна страна, себя уважающая, не позволит полностью вот так существовать в своем правовом поле», — говорит юрист Илья Ремесло.

Discord бездействует, не исполняет требования — этим и пользуются украинские спецслужбы, пытаясь завербовать диверсантов. Причем, если с Discord придется распрощаться, по словам экспертов, есть замена — отечественные платформы. Дать время разработчикам — и аналоги будут ничем не хуже западных. А главное — они будут соблюдать законодательство и не распространять запрещенный контент.

* — движение признано экстремистским и запрещено в России.