Рецепты эспрессо: как правильно приготовить и пить бодрящий напиток

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Есть четыре способа его создания.

Студенты столичного колледжа для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) угостили президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина эспрессо. Существуют разные способы приготовления этого напитка, о них рассказало агентство URA.RU.

Классический эспрессо

Отмечается, что Путин пил в индустриальном парке «Руднево» стандартный вариант эспрессо — порция крепкого черного кофе в 30 миллилитров.

Для приготовления такого напитка много не нужно. В частности, необходимо взять семь граммов молотых зерен или 18 граммов цельных, а также 30 миллилитров воды. Правильное эспрессо имеет баланс кислотности, сладости и горечи, а также однородность, плотность, тягучесть и кофейная пенка.

Для приготовления нужно учитывать степень обжарки и помол кофе — все эти характеристики указываются на упаковке. В средней порции эспрессо содержится 40 миллиграммов кофеина, а его энергетическая ценность составляет 2,25 килокалории.

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Способ первый — кофемашина

В автоматической кофемашине можно настроить крепость и объем напитка. Если в устройстве есть кофемолка, то нужно использовать зерна, а если нет — молотый кофе. Кружку рекомендуется прогреть, чтобы напиток сохранил температура, свойства и аромат. Затем следует нажать на кнопку и ждать готовности.

Способ второй — турка

В этом случае понадобится молотый кофе: на один грамм нужно десять миллилитров воды. Сначала кофе нагревают в турке, а при появлении аромата наливается теплая вода. Первые пузырьки — показатель готовности.

Способ третий — с растворимым кофе

Здесь все просто: нужно лишь растворимый кофе и кипяченая вода. В частности, одну чайную ложку порошка следует смешать с 30 миллилитрами жидкости.

Способ четвертый — кофеварка

Нужно налить воду в резервуар и перемолоть кофейные зерна. Дальше нужно насыпать семь граммов молотого кофе в сухой бумажный фильтр для одной порции. Порошок нужно утрамбовать, но не сильно. Затем положите фильм в отсек, а при готовности налейте эспрессо в прогретую кружку.

Как нужно правильно пить эспрессо

Эспрессо нужно пить сразу же после приготовления, ведь его свойства сохраняются не дольше 1,5 минут. Перед этим важно сделать глоток чистой воды, чтобы освежить вкусовые рецепторы. Еще несколько следует сделать после употребления эспрессо.

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