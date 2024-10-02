Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

С 2011 года сеть московского метро выросла в 1,8 раза.

В России отмечается День метростроителя. С этим праздником московских специалистов Сергей Собянин поздравил в своем Telegram-канале.

«Этот профессиональный праздник, учрежденный в прошлом году Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, является данью огромного уважения тем, кто создавал и развивал отечественный метрополитен. И прежде всего это дань уважения нескольким поколениям московских рабочих и специалистов, построивших лучшее в мире метро», — отметил мэр Москвы.

С 2011 года сеть Московского метрополитена выросла в 1,8 раза. Завершены строительство и реконструкция 250 километров линий, 119 станций, четырех дополнительных вестибюлей и 12 электродепо метро и Московского центрального кольца.

В планах до 2030 года — строительство и реконструкция еще около 35 станций, включая новые, которые появятся на Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиях метро.

Собянин отметил, что сейчас стоят задачи сложные, масштабные, однако он уверен, что они по плечу доблестным московским метростроителям. Он поблагодарил их за высокий профессионализм и добросовестный труд. Их работа повышает качество жизни москвичей, подчеркнул Сергей Собянин.