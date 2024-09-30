«Газовых баллонов много»: появились кадры из сгоревшей на севере Москвы квартиры

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пожар произошел минувшей ночью, в результате погиб один человек.

Квартира в доме ЖК «Селигер Сити» в Ильменском проезде на севере Москвы полностью уничтожена в результате пожара. Там найдено много газовых баллонов, которые могли стать причиной происшествия. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин с места событий.

«Газовых баллонов, которые и могли стать причиной пожара, здесь, действительно, очень много. Причем как в самой квартире, так и соответственно в коридоре. По всей видимости, туда их выбросили пожарные», — сказал он.

Всего Литомин насчитал в квартире и коридоре восемь газовых баллонов, причем некоторые из них разорваны.

Пожар в доме на севере Москвы

В ночь на 30 сентябре пожар вспыхнул в одном из жилых домов ЖК «Селигер Сити» по адресу Ильменский проезд, 14\8 на севере Москвы. В МЧС сообщали, что горели квартиры с пятого по восьмой этаж. Как рассказали очевидцы, была серия взрывов, которые по звуку были похожи на детонацию газовых баллонов. При этом дом не газифицирован. Эксклюзивное видео с полыхающим огнем из окон опубликовал 5-tv.ru.

К данному моменту пожар полностью ликвидирован. В общей сложности спасено пять человек, двое пострадали, в том числе ребенок. Один человек погиб. На месте тушения работали 88 специалистов и 27 единиц техники. Очевидцы пожара пытались помочь пострадавшим.

Управляющая компания, которая обслуживает «Селигер Сити» создала на базе своего офиса пункт временного размещения для пострадавших. Им были предложены горячие напитки и сладости.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты детали пожара в доме на севере Москвы.