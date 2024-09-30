Владелец квартиры: раскрыта личность погибшего при пожаре в ЖК «Селигер Сити»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Возгорание произошло в жилом доме на севере Москвы.

Погибшим в результате пожара в московском ЖК «Селигер Сити» по Ильменскому проезду, предположительно, оказался молодой владелец сгоревшей квартиры. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Отмечается, что в результате пожара в доме на севере Москвы погиб 38-летний собственник квартиры Роман. Вместе с тем взрослый и ребенок, пострадавшие во время инцидента, были доставлены в медицинские учреждения, сообщил собеседник.

Пожар в доме на севере Москвы

В ночь на 30 сентябре пожар вспыхнул в одном из жилых домов ЖК «Селигер Сити» по адресу Ильменский проезд, 14\8 на севере Москвы. В МЧС сообщали, что горели квартиры с пятого по восьмой этаж. Как рассказали очевидцы, была серия взрывов, которые по звуку были похожи на детонацию газовых баллонов. При этом дом не газифицирован. Эксклюзивное видео с моментом полыхающим огнем из окон опубликовал 5-tv.ru.

К данному моменту пожар полностью ликвидирован. В общей сложности спасено пять человек, двое пострадали, в том числе ребенок. На месте тушения работали 88 специалистов и 27 единиц техники. Очевидцы пожара пытались помочь пострадавшим. Также в МЧС сообщили об обнаружении тела одного погибшего при пожаре.

Управляющая компания, которая обслуживает «Селигер Сити» создала на базе своего офиса пункт временного размещения для пострадавших. Им были предложены горячие напитки и сладости.

Ранее 5-tv.ru показал последствия взрывов в доме на севере Москвы. При этом одна из жительниц сообщила о проблемах с пожарной сигнализацией в жилом комплексе.