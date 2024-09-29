Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Им воспользовались около 420 тысяч раз.

С момента открытия второго маршрута регулярного речного электротранспорта «ЗИЛ — Печатники» прошел ровно год. Этот водный путь связал сразу несколько районов юга и юго-востока Москвы.

За год маршрутом «ЗИЛ — Печатники» воспользовались около 420 тысяч раз, суда совершили больше 20 тысяч рейсов. Об это в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На первом этапе заработали шесть причалов-остановок. 3 сентября были открыты еще три пункта. Речной маршрут серьезно экономит время пассажиров. Так, путь из Печатников до Нагатинского затона на городском транспорте занимает около 35 минут, а по воде — всего 12.

Перебраться на противоположный берег с причала «ЗИЛ» на причал «Автозаводский мост» по реке можно за 5–6 минут, в то время как пешком — за 21 минуту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин подвел итоги конкурса грантов для социально ориентированных НКО. В этом году он побил рекорд по числу одобренных заявок.