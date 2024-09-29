Сергей Собянин рассказал, как в Москве спасают самых маленьких пациентов
Собянин: детская кардиохирургия в Москве отвечает лучшим мировым стандартам
Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Врачи постоянно работают над улучшением методов лечения и профилактики.
Детская кардиохирургия в Москве отвечает лучшим мировым стандартам. Это стало возможным благодаря модернизации инфраструктуры, комплексному подходу к оказанию медицинской помощи и наличию квалифицированных специалистов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.
«Необходимую высокотехнологичную хирургическую помощь детям с сердечно-сосудистыми патологиями оказывают в городских Филатовской и Морозовской больницах», — уточнил он.
Собянин отметил, что врачи на постоянной основе работают над улучшением методов лечения и профилактики. В частности, после операции медики применяют метод раннего перевода на самостоятельного дыхание. Это позволяет сократить время, которое ребенок проводит в реанимации.
Кроме того, уже на ранних сроках беременности врачи могут обнаружить сердечные патологии ребенка и разработать план лечения.
Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин рассказал, как 3D-технологии помогают столичным медикам. С начала года сосудистые центры столицы получили восемь новых ангиографов с функцией 3D-моделирования, которая снижает риски и время проведения операций.