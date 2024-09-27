Собянин: 12,2 миллиона гостей приняла Москва за первые шесть месяцев года

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Что больше всего понравилась гостям столицы России?

За первое полугодие 2024 года Москва приняла 12,2 миллиона гостей, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, основная туристическая нагрузка приходится на майские праздники, а также летние месяцы. Так, в течение прошедшего лета в столице побывали 7,4 миллиона туристов.

«Абсолютное большинство туристов — наши соотечественники из других регионов России. Чаще всего в Москву на каникулы или в отпуск приезжают из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской, Тульской областей», — рассказал Сергей Собянин.

Также в Москве растет средняя загруженность гостиниц. На данный момент она составляет 75% — это на 10% выше цифр первой половины 2023 года и на 3% больше, чем в первую половину 2019 года. При этом столица последовательно увеличивает гостиничный номерной фонд — в течение 2024 года в городе открылись пять новых гостиниц на 507 номеров.

Рост туризма в столице стал результатом тесного сотрудничества города и бизнеса, подчеркнул Сергей Собянин.