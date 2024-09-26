Собянин подвел итоги конкурса грантов для социально ориентированных НКО

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Проекты оценивались по степени значимости для города и его жителей.

В этом году конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО побил рекорд ко числу одобренных заявок.

«На этот раз поступили предложения от порядка 900 НКО, 262 из них получили поддержку», — написал Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что проекты оценивались по степени значимости для города и его жителей. Также учитывались такие параметры, как результативность, уникальность и актуальность. Заявки рассматривал экспертный совет, который был сформирован совместно с Общественной палатой Москвы. В совет вошли представители научных, образовательных и НКО-сообществ.

На выбор участникам конкурса было предложено 12 номинаций. Самыми популярными оказались «Молодежь Москвы», «Наше наследие», а также «ЗОЖ и спорт».

Среди победителей конкурса — Научно-образовательный центр МГТУ им Н. Э. Баумана, который предложил проект «Искусственный интеллект». «Команда хочет разработать две программы дополнительного образования по 16 академических часов, записаться на которые сможет любой старшеклассник», — пояснил Собянин.

Грант также получил Фонд содействия продвижению русского языка и образования на русском. Он выиграл конкурс с проектом «Равный — равному. Клуб адаптации», направленный на адаптацию молодежи с инвалидностью в вузах.

Проект предполагает обучение основам инклюзивного волонтерства студентов нескольких вузов: им расскажут о трудностях ребят с инвалидностью во время учебы. На онлайн-портале разместят методические материалы, видеокурсы и лекции, которые помогут ребятам с ОВЗ быстрее освоиться в новой среде.