Собянин: в районе «Южного порта» появится зеленая набережная без автомобилей

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Там построят большой амфитеатр, открытую площадку для мероприятий, музеи и театры, а также кафе с террасами.

Территория бывшей промзоны «Южный порт» преобразится в зеленую набережную для велосипедистов и пешеходов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В „Южном порту“ появится зеленая набережная, свободная от автомобилей. Она станет частью непрерывного велопешеходного маршрута длиной 13 километров и соединит новые жилые кварталы», — написал он в своем Telegram-канале.

Собянин уточнил, что вдоль прибрежной линии будут созданы водные локации. Так, понтонный бассейн и зоны для спорта появятся в самой широкой акватории Москвы-реки, большой амфитеатр, площадка для мероприятий, музеи и кафе — дальше по маршруту.

«В будущем жилом микрорайоне „Южного порта“ появится 25 гектаров зеленых территорий. <…> После реорганизации промзона „Южный порт“ станет одним из самых перспективных районов Москвы», — подытожил Собянин.