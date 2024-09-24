«Отдал душу Telegram»: поведение Дурова сочли подозрительным после ареста

Политолог Беннет: поведение Дурова подозрительно после его ареста во Франции

Фото, видео: www.globallookpress.com/lukomore. org; 5-tv.ru

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Заметят ли пользователи какие-то изменения в работе мессенджера?

Поведение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова после его ареста и последующего освобождения под залог во Франции вызывает подозрение. Об этом заявил политолог, бывший офицер ВС США Скотт Беннет в беседе с 5-tv.ru.

Эксперт обратил внимание на то, что Дуров после выхода под залог почти ничего не рассказал о причинах задержания, допросах и ходе следствия. Бизнесмен также очень быстро стал сотрудничать с французскими властями.

«Это больше похоже на то, что «меня останавливали, допрашивали и преследовали, и в результате мы изменили наши процедуры в Telegram», — сказал он.

Политолог предположил, что к задержанию Дурова причастны Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и служба внешнеполитической разведки Великобритании MI6. По мнению Беннета, предпринимателю угрожали судьбой Джулиана Ассанжа — журналиста и создателя WikiLeaks. В результате власти Франции и привлеченные спецслужбы добились от Дурова раскрытия личных данных пользователей Telegram.

«Он (Дуров. — Прим. ред.) отдал душу Telegram властям, которые его притесняли», — добавил Беннет.

При этом маловероятно, что пользователи мессенджера заметят какие-либо изменения в работе приложения.

Задержание Павла Дурова

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя. Дурова обвиняют в несоблюдении его платформой Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам.

Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, предпринимателя взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро.

Недавно стало известно, что Дуров может потребовать смягчить условия судебного контроля. Как объяснили в прокуратуре Франции, ограничений по срокам пересмотра, которые потенциально действительны до окончания разбирательства, не существует.

На минувшей неделе стало известно, что сотрудничество Дурова со следствием во Франции вызвало запросы на получение информации от других стран в рамках расследования киберпреступлений. Допускается намерение основателя Telegram отказаться от некоторых функций в мессенджере.

В понедельник, 23 сентября, Дуров объявил, что Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила платформы, в ответ на обоснованные запросы правоохранительных органов.

Как объяснил бизнесмен, некоторые пользователи начали злоупотреблять мессенджером для продажи нелегальных товаров. Именно на них, в первую очередь, будет распространяться обновленная политика конфиденциальности.

Дуров подчеркнул, что Telegram — это место, где люди общаются и находят новых друзей, и оно не предназначено для реализации преступных планов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как французским властям удалось расколоть Дурова. Ровно месяц потребовался французскому правосудию, чтобы избавить от принципов основателя Telegram. В итоге последний в мире оплот тайны переписки — пал.