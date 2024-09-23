«Судьба Ассанжа»: почему Дуров согласился отдавать данные пользователей Telegram

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra; 5-tv.ru

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Бизнесмен после близкого знакомства с французским правосудием объявил о новой политике конфиденциальности созданного им мессенджера.

Создателю Telegram Павлу Дурову пригрозили судьбой основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он откажется раскрывать данные пользователей. Об этом 5-tv.ru заявил бывший офицер армии США Скотт Беннет, комментируя заявление Дурова о том, что Telegram может раскрыть IP-адреса и номера мошенников по запросу властей.

«Мотивация к обновлению условий предоставления услуг и поисковых качеств и в конечном счете к согласию на раскрытие личных данных пользователей, я полагаю, возникла из-за одного только притеснения, преследования, уголовного ареста, допросов и угроз пожизненного заключения Павла Дурова. А за этим, скорее всего, последовало бы обещание обвинительного заключения со стороны США и Британии. Они бы набросились на Дурова и сказали: вас ждет судьба Джулиана Ассанжа, если вы не дадите нам то, что хотите», — уверен Беннет.

Он нисколько не сомневается в том, что кампанию давления на Дурова организовали ЦРУ и MI6, и согласие на раскрытие данных пользователей было дано основателем Telegram не из «добрых побуждений», а из «навыков выживания».

По мнению Беннета, Дурову угрожали тюрьмой или «чем-то похуже», а его жизнь «в роскоши и убогом самообольщении клуба миллиардеров идет к концу».

Также эксперт уверен в том, что теперь французы, британцы, американцы и НАТО будут устраивать аресты и облавы на российских граждан в своих странах в случае эскалации конфликта против России из-за ситуации на Украине.

«Это может быть частью их стратегии использования рычагов давления, чтобы получить как можно больше козырей. И один из способов сделать это — определить цели по их IP-адресам, а затем построить вокруг них уголовные дела», — прогнозирует эксперт.

Дуров ранее в этот день объявил, что Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила платформы, в ответ на обоснованные запросы правоохранительных органов.

По словам бизнесмена, некоторые пользователи начали злоупотреблять мессенджером для продажи нелегальных товаров. Именно на них, в первую очередь, будет распространяться обновленная политика конфиденциальности.

Дуров подчеркнул, что Telegram — это место, где люди общаются и находят новых друзей, и оно не предназначено для реализации преступных планов.

Задержание Павла Дурова

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя. Дурова обвиняют в несоблюдении его платформой Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам.

Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, предпринимателя взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам он воздержался.

Недавно сообщалось, что Дуров сможет потребовать смягчить условия судебного контроля. Как объяснили в прокуратуре Франции, ограничений по срокам пересмотра, которые потенциально действительны до окончания разбирательства, не существует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудничество основателя Telegram Павла Дурова со следствием во Франции вызвало многочисленные запросы на получение информации от ряда других стран.