Собянин рассказал о строительстве соцобъектов в рамках масштабных инвестпроектов

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы / mos.ru

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Такие появятся в нескольких округах Москвы.

Москва в начале года выделила инвесторам 220 гектар земли на реализацию масштабных проектов. Это вдвое превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что наибольшее количество участков – 18 – представлены в ТиНАО. В планах правительства возвести в районе Коммунарка возле станции метро «Корниловская» многофункциональный комплекс.

В Раменках создадут центр дополнительного образования. Там планируют оказывать комплексную помощь в обучении и социализации воспитанников коррекционных школ и центров содействия воспитанию. В Хорошево-Мневниках появится дворец спорта для занятий хоккеем, фигурным катанием, гимнастикой и единоборствами.

В Косино-Ухтомском районе возведут комплекс из двух дата-центров, общая мощность которых составит 1000 мегаватт. Проект разработан с целью внесения весомого вклада в развитие инфраструктуры хранения и обработки данных. По завершении строительства, предоставят свыше 350 рабочих мест для российских IT-специалистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что столица вдвое увеличит число высокотехнологичных предприятий к 2030 году.