Собянин: «Московская электронная школа» запустила новые сервисы к учебному году
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы / mos.ru
Теперь «МЭШ» работает и в колледжах.
Пользователи «МЭШ» получили доступ ко всем олимпиадам системы московского образования, а педагоги — возможность составлять цифровое портфолио. Еще одна новинка — сервис на основе искусственного интеллекта «Цифровой учитель» для учеников пятых — девятых классов.
К началу учебного года в «Московской электронной школе» («МЭШ») обновили популярные сервисы и запустили новые. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«МЭШ» внедрили в колледжах. Для студентов и их родителей создан сервис «Колледжи МЭШ», который содержит полную информацию о ходе учебного процесса и успеваемости. В библиотеку будут добавлены цифровые образовательные материалы: видеоуроки, тесты и контент по профессиональным дисциплинам», — написал Мэр Москвы.
Кроме того, пользователи получили доступ ко всем олимпиадам системы московского образования, в том числе Всероссийской олимпиаде школьников. В новом разделе можно выбрать состязание, выполнить задания, а в портфолио учащегося — узнать результаты.
Еще одна новинка — сервис на основе искусственного интеллекта «Цифровой учитель» для учеников пятых — девятых классов. Он поможет выстроить персональную программу обучения по математике.
Теперь педагоги получили возможность составлять цифровое портфолио. В нем собраны все профессиональные достижения учителей. В перспективе сервис будет предлагать инструменты для персонального развития.
Материалы из библиотеки «МЭШ» включены в федеральный реестр образовательных ресурсов, рекомендованных к использованию в учебном процессе.