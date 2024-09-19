Собянин сообщил, что в столице выпустили почти 30 млн карт москвича

Евгения Романова 17 0
Собянин сообщил, что в столице выпустили почти 30 млн карт москвича

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы / mos.ru

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Одному из важнейших проектов столицы исполняется 23 года.

Карта москвича — один из важнейших социальных проектов столицы, который существует уже 23 года. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Карта давно стала универсальным инструментом для доступа к городским услугам и сервисам. <…> За все время выпущено больше 29,8 миллионов карт москвича», — заявил он.

Ежегодно выпускает 1,5 миллионов карт москвича. Причем сейчас насчитывается более пяти миллионов держателей, 70% из них имеют право на бесплатный проезд.

Получить карту москвича могут учащиеся, студенты, пенсионеры, а также люди с инвалидностью, члены многодетных семей и другие льготные категории граждан. Спектр ее возможностей широкий, ее держателям доступно:

  • льготный или бесплатный проезд на городском транспорте
  • скидки на товары и услуги
  • бесплатное посещение музеев по программе «Музеи — детям»
  • проход и питание в школах
  • единый читательский билет
  • запись к врачу
  • социальное такси
  • социальный сертификат
  • московское долголетие

С 2022 года оформить карту москвича возможно только в формате онлайн на портале mos.ru. А в 2024-м заработал новый сервис проверки действующей карты. С его помощью держатель может получить полную информацию о карте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва вошла в десятку самых привлекательных инновационных городов мира. Рейтинг подготовил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

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