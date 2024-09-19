Собянин сообщил, что в столице выпустили почти 30 млн карт москвича
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы / mos.ru
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Одному из важнейших проектов столицы исполняется 23 года.
Карта москвича — один из важнейших социальных проектов столицы, который существует уже 23 года. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Карта давно стала универсальным инструментом для доступа к городским услугам и сервисам. <…> За все время выпущено больше 29,8 миллионов карт москвича», — заявил он.
Ежегодно выпускает 1,5 миллионов карт москвича. Причем сейчас насчитывается более пяти миллионов держателей, 70% из них имеют право на бесплатный проезд.
Получить карту москвича могут учащиеся, студенты, пенсионеры, а также люди с инвалидностью, члены многодетных семей и другие льготные категории граждан. Спектр ее возможностей широкий, ее держателям доступно:
- льготный или бесплатный проезд на городском транспорте
- скидки на товары и услуги
- бесплатное посещение музеев по программе «Музеи — детям»
- проход и питание в школах
- единый читательский билет
- запись к врачу
- социальное такси
- социальный сертификат
- московское долголетие
С 2022 года оформить карту москвича возможно только в формате онлайн на портале mos.ru. А в 2024-м заработал новый сервис проверки действующей карты. С его помощью держатель может получить полную информацию о карте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва вошла в десятку самых привлекательных инновационных городов мира. Рейтинг подготовил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.