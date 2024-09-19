Собянин назвал преимущества нового стандарта экстренной медицинской помощи

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы / mos.ru

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Он внедрен уже в четырех флагманских центрах и приемных отделениях 18 больниц столицы.

В Москве работают четыре флагманских центра по новому столичному стандарту экстренной медицинской помощи. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава столицы подчеркнул, что благодаря новому стандарту врачи оказали помощь более чем 300 тысячам пациентов и провели свыше 70 тысяч операций.

«Средняя скорость оказания помощи выросла в полтора раза. В течение двух часов с момента обращения врачи полностью обследуют и ставят диагноз 70% пациентов», — написал Собянин.

По этому стандарту сейчас работают четыре флагманских центрах на базе ГКБ им. В. В. Вересаева, НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, ГКБ № 15 им. О. М. Филатова и ММНКЦ им. С. П. Боткина. В дальнейшем будут открыты еще два в ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова и ГКБ им. В. М. Буянова.

Вместе с тем стандарт экстренной медицинской помощи внедрен в приемных отделениях 18 многопрофильных больниц Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что резиденты центра ассистивных технологий рассказали о помощи участникам СВО. За год более 30 компаний присоединилась к команде учреждения.