«Продолжает контролировать тело»: о каких болезнях говорит вздрагивание во сне

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Невролог посоветовал, на что стоит обратить внимание в первую очередь.

Вздрагивание во сне может указывать на наличие у человека болезней. Об этом сообщил врач-сомнолог, остеопат, невролог Руслан Кутузов в беседе с изданием Lenta.ru.

«Гипнотическое вздрагивание» или «ночное вздрагивание» формируется на самой легкой стадии, когда человек отходит ко сну. В это время происходят резкие и непроизвольные сокращения мышц. По словам эксперта, из-за этого может возникнуть ощущение падения или потери равновесия.

«При отходе ко сну наш мозг и тело проходят через ряд изменений, включая замедление сердечного ритма, снижение температуры тела и расслабление мышц, при котором моторная нервная система еще продолжает контролировать тело, как в состоянии бодрствования», — отметил Кутузов.

Исследователи считают, что вздрагиванию могут способствовать стресс и тревога, физические упражнения перед сном, а также употребление крепкого чая, кофе, алкогольных напитков или лекарств.

Сомнолог подчеркнул, что вздрагивание — безобидное явление. Но если оно становится частым, сильными или сопровождается неприятными ощущениями, то, возможно, это признак болезни.

Невролог порекомендовал в первую очередь исключить нарколепсию, а также тревожное и паническое расстройство. Вздрагивание может говорить и об эпилепсии, паркинсонизме или апноэ, когда человек перестает дышать во сне на короткое время.

Избавиться от вздрагивания можно, если соблюдать гигиену сна. Например, спать в проветренной и темной комнате. Не переедать. Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Кроме того, перед сном важно не контактировать с электронными предметами, исключить активные игры и наработать привычку гулять по вечерам.

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