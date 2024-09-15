«Охота на ведьм»: в МИД пообещали ответить США на санкции против российских СМИ

Захарова о санкциях против СМИ России: США объявили войну свободе слова в мире

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Вашингтон растоптал взятые на себя международные обязательства в сфере обеспечения плюрализма мнений.

Соединенные Штаты Америки объявили войну свободе слова во всем мире, введя новые санкции против российских медиахолдингов МИА «Россия сегодня» и гендиректора агентства Дмитрия Киселева, АНТО «ТВ-Новости», НКО «Евразия» и ее руководителя Нелли Парутенко. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий обнародован на сайте ведомства.

«США фактически объявили войну свободе слова во всем мире, перейдя к открытым угрозам и шантажу в адрес других государств в стремлении натравить их на отечественные СМИ и установить единоличный контроль над глобальным информационным пространством», — подчеркнула дипломат.

Штаты примеряют на себя роль «хранителя» общественной стабильности и целостности демократии. Однако при этом они применяют методы тоталитарной центры как в своей стране, так и за ее пределами. По словам Захаровой, Вашингтон полностью растоптал не только положения американской Конституции, но и взятые на себя международные обязательства в сфере обеспечения плюрализма мнений.

США не могут смириться с растущей популярность российских СМИ во многих странах, хотя сами транслируют однобокую и лживую картину происходящего. Американские власти таким образом хотят распространить «доктрину Монро» и на медиасферу.

Свои санкции Штаты пытаются оправдать борьбой с «вмешательством» с их сторону во внутриполитические дела. Однако на самом деле это «охота на ведьм», очередная заказная кампания, цель которой манипулировать мнением общества и ограждать людей от неудобной для властей информации.

Россия воспримет молчание Запада по поводу действий США в качестве одобрения и фактическое соучастие в произволе, чинимом против российских СМИ. Москва обязательно ответит Вашингтону.

Санкции США против российских СМИ

Прежде сообщалось, что Минфин США ввел санкции против МИА «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева. Ведомство заявило о завершении финансовых операций с медиагруппой до 13 ноября 2024 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, обвинил агентство и телеканал RT в «участии в кампаниях по дезинформации» по всему миру.

На прошлой неделе Минфин США ввел санкции в отношении RT, его главного редактора Маргариты Симоньян и ряда других организаций, обвинив их во «враждебном влиянии» на президентские выборы в стране.

Ограничения также затронули автономную некоммерческую организацию «Диалог» и ее генерального директора Владимира Табака.

В американском Минфине отметили, что таким образом ведомство противостоит «злонамеренной сетевой активности России», включая попытку вмешательства в выборы США, и «разрушительным кибератакам, направленным на критическую инфраструктуру».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова высмеяла США, которые по второму кругу вводят санкции против RT.